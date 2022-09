PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU! Crno-beli slavili u Surdulici golovima Natha i Meniga (VIDEO)

Fudbaleri Partizana pobedili su u nedelju uveče u Surdulici domaći Radnik sa 2:0, u meču 12. kola Super lige Srbije.Poveo je Partizan u 10. minutu golom Bibrasa Natha iz penala, nakon što je Kvinsi Menig oboren u kaznenom prostoru Radnika.

foto: FK Partizan/Sandić FOTO

Konačan rezultat postavio je Menig golom u 55. minutu. On je snažno šutirao iskosa sa sedam metara i pogodio golmanov bliži ugao.

foto: FK Partizan/Sandić FOTO

Partizan je upisao petu pobedu u prvenstvu i posle 10 odigranih utakmica zauzima peto mesto na tabeli sa 21 bodom. Radnik je na poslednjoj, 16. poziciji sa četiri poena.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Vojvodinu, dok će Radnik gostivati TSC-u.

Tok utakmice:

Drugo poluvreme:

Završena je utakmica u Surdulici

82. minut - Retka situacija da je većina igrača pred golom Partizana! Bio je korner koji je izborio Marong, ali je nakon udarca iz ugla Rikardo otklonio opasnost. Lutovac je poveo kontru, međutim u završnici je poslao loptu u gol-aut. Bio je to pokušaj koji nije ličio ni na udarac ni na centaršut.

71. minut - Izmena u Partizanu: Strelac drugog gola Menig je izašao, u igri je iskusni Lutovac.

66. minut - Izmene u Radniku: umesto Oreščanina i Duronjića u igri su Marong i Subotić.

54. minut - GOOOL - 0:2 - Menig! Efektan pogodak Holanđanina, koji je loptu poslao pod prečku iskosa sa desne strane i tako na maestralan način udvostručio prednost vicešampiona Srbije.

48. minut - Crno-beli su napravili prvu pretnju u nastavku. Živković je izveo korner, ali je opasnost dobrom reakcijom otklonio Jokić.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme u Surdulici

Prvo poluvreme:

Završeno je prvo poluvreme u Surdulici

45. minut - Sjajan pokušaj Dijabatea i prečka, gosti iz Beograda nisu imali sreće.

40. minut - Slab ritam meča u ovim momentima

32. minut - Stevanović preti iz slobodnog udarca Spreman je bio Aleksandar Popović i novi korner biće za Radnik.

27. minut - Vezali su domaćini nekoliko dobrih pokušaja ka golu Partizana i kornera, te se igra više na polovini Beograđana.

21. minut - Radnik se ohrabrio, domaćin preti crno-belima uglavnom nakon prekida

15. minut - Partizan kontroliše meč nakon ranog vođstva

10. minut - GOOOL - 0:1! Natho iz penala! Jedanaesterac za Partizan nakon gledanja VARA , Natho je siguran sa bele tačke!

7. minut - Pao je Menig u šesnaestercu Radnika posle starta jednog od domaćih defanzivaca, traže crno-beli penal, ali Lukić odmahuje rukom. Ipak, docnije je pozvan iz VAR sobe, a nakon odgledanog snimka je pokazao na belu tačku.

1. minut - Počela je utakmica u Surdulici

U nedelju od 19 časova, fudbaleri Partizana gostuju "fenjerašu" Radniku u Surdulici.

Radnik - Partizan 0:1 Stadion: u Surdulici. Sudija: Lazar Lukić. Strelac: 0:1 Natho iz penala (10), 0:2 Menig (54). RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović – Sadik, Stevanović Jokić, Stojanović – Spasić, Oreščanin – Danoski, Babić, Duronjić – Bogdanović. Trener: Perišić. PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Živković, Marković, Saničanin, Urošević – Belić, Traore – Dijabate, Natho, Menig – Rikardo. Trener: Petrić.

Trener crno-belih Gordan Petrić očekuje da će njegov tim zabeležiti pobedu na jugu Srbije pred prvenstvenu pauzu.

"Sutra imamo zahtevnu utakmicu jer idemo na put od četiri sata. Nadam se da su se igrači odmorili. Palo je dosta kiše, pa će verovatno teren biti malo teži za igru, što se tiče naše igre, ali igrači su spremni na to i verujem da će da odgovore na taj zadatak. Imamo sutra tu utakmicu, a posle imamo pauzu od dve nedelje za odmor i pripremu za naredni ciklus. Svi su spremni sem Filipovića tako da računamo na najjači mogući sastav", rekao je Petrić u uvodu pres konferencije.

Šef stručnog štaba Partizan se osvrnuo i dramatičan meč sa Nicom na stadionu partizana, kada je njegovom timu u dramatičnom meču izmakla pobeda protiv predstavnika Francuske u Ligi konferencija.

"Utakmica protiv Nice bila je s puno emocija. To što Radnik ima problema, ja nisam za to da se treneri odmah menjaju, verovatno je bilo situacija i u drugim klubovima, pa se okrenulo u korist trenera koji je ostao, kao što su treneri u Novom Pazaru, Napretku… Smena trenera može dosta negativno da utiče na igrače, a u nekim situacijama može i to da se osveži. Trener koji je došao tu je jednu ili dve utakmice, a to što oni imaju problem ne treba nas da opterećuje. Imamo dug put, a iza sebe zahtevnu i emotivnu utakmicu. Nadam se da su se igrači odmorili. Opet ću ih sad videti na treningu pa ćemo proceniti. Treba da nastavimo jedan niz i igrači moraju da se dokazuju, tu nema opravdanja. Ako se ne vratimo sa pobedom vraćamo se na staro, bila bi to na neki način katastrofa za nas", istakao je Gordan Petrić.

Kurir sport