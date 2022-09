FANTASTIČNO! SAMARDŽIĆ IZABRAO SRBIJU PRE NEMAČKE! Piksi saopštio lepu vest: NEMA DILEME da li će Lazar da igra za nas!

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratio se uoči utakmica u Ligi nacija protiv Švedske i Norveške.

"Orlovi" će 24. septembra biti domaćin Šveđanima, dok će u Oslu igrati 27. septembra.

Fudbaleri su se ovog ponedeljka okupili u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

- Ovaj spisak je sastavljen za predstojeće dve utakmice, ne bih da govorim o Svetskom prvenstvu. Prioritet su obaveze u Ligi nacija. Na spisku je 27 igrača i kompletan fokus je usresređen na Švedsku i Norvešku - rekao je Stojković.

Govorio je i o povredi Nikole Milenkovića, ali i debitantima.

- Nekih igrača nema zbog povreda, Rajković je suspendovan... Milenković je u fazi oporavka, logično je da ne bude na spisku, a verujem da će se vratiti. On je važan igrač. Trebalo je da bude trojica debitanata, za sada ih je dvojica. To su igrači koji poseduju potencijal i talenat. Babić je na poziciji na kojoj igra kapiten svog tima i on je bio član generacije sa Novog Zelanda, moja želja je da ga vidim uživo. Konstantne igre u Primeri zaslužuju svaku pažnju. Što se Mitrovića tiče, takođe predstavlja budućnost srpskog fudbala definitivno. Još uvek je mlad, ali njegove karakteristike mi deluju odlično. Znate i sami da postoji mogućnost da bira između dve zemlje, moja procena je da on treba da igra za Srbiju.

Osvrnuo se i na Lazara Samardžića, fudbalera Udinezea koji je odrastao u Nemačkoj i igrao za mlade reprezentacije Nemačke, iako je u italijanskim medijima moglo da se pročita da se ofanzivni vezista oseća više kao Nemac nego Srbin.

- Što se tiče Samardžića iz Udinezea. Bio sam u Milanu da ga gledam, imali smo telefonski razgovor početkom septembra. Objasnio sam mu koje su namere i želje, a koliko sam primetio u razgovoru nije bio deleme da li će igrati za Nemačku ili Srbiju, a odgovor je Srbija. Plan je da u sledećem ciklusu bude na spisku i da debituje za Srbiju. U prošlosti smo ostajali bez nekih igrača, verovatno smo bili nemarni. Ne želim da pravim greške u startu, a da imamo sve na dlanu. Na meni je da uputim poziv i pokažem da nam je stalo, a na igračima da odluče za koga će da igraju. Kod njega mislim da neće biti problema što se toga tiče.

Defanzivci Srbije ne igraju u klubovima koji su na najvišem nivou

- Ne brinem se previše jer shvatam fudbal kao život. Ono što je tu i na šta možete da računate, to je to. Nema prostora za plakanje, ili traženje odgovora u nekoj sudbini. U ovom momentu nemamo Nastasića, Milenkovića i Spajića. Bilo bi pogubno da po tom pitanju ne radim ništa i čekam da vidim šta će da se desi. Pratimo igre, pratimo ponašanje, mislim da je ovo dobra šansa, s obzirom na to da se nalazimo na kraju ciklusa Lige nacija da se pruži šansa igračima koji su trenutno tu. Na kraju krajeva bez svakog se može i mora.

Selektor je prethodnih nedelja putovao po Evropi obilazeći reprezentativce u gradovima u kojim igraju.

- Popričali smo o obavezama i aktivnostima koje predstoje, nisam bio pozitivno ili negativno iznenađen njihovim igrama, niti sam došao da proveravam u kakvoj su formu. Taj odnos između mene i igrača je malo prisniji, odlučio sam da malo proputujem. U tim razgovorima deluju svi zrelo, motivisano, kako sam i očekivao da bude. Razgovarali smo o fudbalu, Ligi nacija, ali i onome što predstoji u novembru.

Iako je istakao da je u prvom planu Liga nacija, kratko se osvrnuo i na protivnike Srbije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva, a to su Brazil, Švajcarska i Kamerun.

- Normalno da pratimo i naše igrače i potencijalne i neke statističke stvari... Recimo, imate Erakovića koji je u poslednjih mesec dana odigrao 1.052 minuta, Veljkovića koji je odigrao 720 minuta, Kostića i Vlahovića 711 minuta. Prati se bukvalno sve. Naravno da se prate i igre igrača naših protivnika, nema potrebe ni da se priča o njima, to su vrhunski igrači. Interesuje nas kako oni igraju kao reprezentacija i to je stvar o kojoj razmišljamo. Individualno da krenemo kako igraju Brazilci u Real Madridu ili PSŽ-u, to svi znamo, nema tu neke velike tajne. S druge strane, fudbal je kolektivan sport. Radimo i pripremamo se kao tim, jer jedino kao tim imamo šanse za uspeh.

Na spisku za utakmice protiv Švedske i Norveške nema Mihaila Ristića.

- Odlično poznajemo njegove karakteristike kao igrača i čoveka, ali u nekom periodu koji je iza on je odigrao samo jedan minut. Juče je odigrao osam, to je devet minuta ukupno. Ta minutaža je razlog zašto ga nema, ali to nije ništa definitivno. U ovom momentu odluka je takva.

U prethodnim okupljanima svi golmani su dobili određenu minutažu, a selektor ističe da će koji god čuvar mreže bude izabran za prvog, dobar izbor.

- Ako smo došli do toga da imamo problem s golmanima, onda smo mi genijalci! Ideja da svi igrači igraju u onom junskom periodu je uključivala i golmane. I oni su igrači, iako su ograničeni šesnaestercom. Srbija kao tim, mislim da nema nikakav problem ko će biti prva jedinica. Da li će to biti Vanja, Rajković ili Dmitrović ili neko od mlađih. Na toj poziciji delujemo dosta dobro, imamo i vremena da odredimo - poručio je selektor.

Spisak Srbije za utakmice protiv Švedske i Norveške:

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Torino), Marko Dmitrović (Sevilja), Marko Ilić (Kortrajk)

ODBRANA: Miloš Veljković (Verder), Strahinja Pavlović (Salcburg), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Stefan Mitrović (Hetafe), Erhan Mašović (Bohum), Srđan Babić (Almerija), Filip Mladenović (Legija), Aleksa Terzić (Fiorentina)

VEZNI RED: Nemanja Gudelj (Sevilja), Sergej Milinković-Savić (Lacio), Saša Lukić (Torino), Filip Kostić (Juventus), Uroš Račić (Braga), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Verona), Andrija Živković (PAOK), Darko Lazović (Verona)

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Fulam), Stefan Mitrović (Crvena zvezda), Filkip Đuričić (Sampdorija), Nemanja Radonjić (Torino), Luka Jović (Fiorentina), Dušan Vlahović (Juventus), Dušan Tadić (Ajaks).

