NE POSTOJI REČ PREDAJA! Piksi se obratio iz Banjaluke i pred Katar obećao samo jednu stvar: Vidim da je euforija uveliko prisutna

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je spisak igrača za mečeve protiv Švedske i Norveške u Lige nacija, a nešto kasnije je bio gost na svečanosti povodom proslave 30 godina od osnivanja FS Republike Srpske.

Selektor srpskih Orlova dočekan je aplauzom i špalirom mališana koji su mahali srpskim trobojkama.

- Uvek se lepo osećam u Banjaluci i svaki dolazak ovde shvatam kao povratak kući. Verujte mi da osećam vašu iskrenu podršku, ljubav koju pružate našoj reprezentaciji i meni kao selektoru koji brine o našim reprezentativcima. Znam da i igrači osećaju isto. Upravo iz tog razloga imamo obavezu da damo i više od onoga što u datom trenutku možemo da pružimo. Fudbalskom savezu Republike Srpske čestitam veliki jubilej, da u narednom periodu budete još bolji, a znam da možete. Pre svega bih voleo da stvorite uslove za sve one klince koji maštaju da imaju velike karijere i da reprezentauju svoj narod na najbolji mogući način - rekao je Stojković medijima i dodao:

- Ljudi me ovih dana sreću i pitaju da li su počele pripreme za Svetsko prvenstvo. Vidim da je euforija već već uveliko prisutna, iako je do Katara ostalo još dosta vremena. Ono što sa svoje strane mogu da obećam, reprezentacija Srbije će spremno dočekati utakmice protiv Brazila, Kameruna i Švajcarske i daće svoj maksimum da obraduje naciju. U našem rečniku ne postoji reč ‘predaja’, budite u to sigurni.

foto: FSS

Uvaženog gosta iz Beograda pozdravio je i prvi čovek fudbala u Republici Srpskoj i BiH Vico Zeljković.

- Sve veličine ovoga sveta ne vrede koliko jedan iskreni prijatelj. Piksiju i njegovim momcima želim da u Kataru nastave putem iz kvalifikacija i da celu naciju obraduju još jednim velikim podvigom. Fudbal je bio i ostao više od igre. Gradio je mostove prijateljstva i spajao nespojivo. U tome i jeste njegova moć. Beskrajna ljubav kojom širi humanu misiju, podstiče optimizam i nadu u bolje sutra, čine ga s punim pravom najvažnijom sporednom stvari na svetu – rekao je predsednik FSRS i podsetio na imena svih onih koji su zaslužni za osnivanje Saveza 5. septembra 1992. godine.

