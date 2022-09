VELIKI BATISTUTA U SRBIJI: Piksi je kao Maradona i Krojf! Vlahović podseća na mene, a Jović ima šansu da se konačno dokaže!

Gabrijel Omar Batistuta, legendarni argentinski fudbaler, posetio je Beograd. Čuveni "Bati gol" oduševljen je dočekom u Srbiji.

foto: Nenad Kostić

Nekadašnji napadač Boke Juniors, Fjorentine i Rome Gabrijel Batistuta odlično poznaje fudbalere sa naših prostora.

- Poznajem Sinišu Mihajlovića, Dejana Savićevića i mnoge još... Srbija je uvek imala velike igrače koji su napravili sjajne karijere u Italiji. Sećam se da je Crvena zvezda 1991. godine osvojila Evropu, a ja sam baš tada došao u Fjorentinu. Nisam znao ništa o tom klubu, ali sada znam - rekao je Batistuta i nastavio:

foto: Printskrin

- Pratim Vlahovića i Jovića u Italiji, Mitrovića u Engleskoj. Dušan Vlahović je igrač po mom ukusu. Drago mi je što jednog takvog fudbalera porede sa mnom. Luka Jović je došao iz Reala, ozbiljan fudbaler. Nije imao priliku da pokaže sve što zna u Madridu jer je sedeo na klupi. Sada ima priliku da u Firenci objasni koliko vredi.

Govorio je slavni Argentinac o Srbima i svojim zemljacima kao fudbalerima.

- Sviđaju mi se srpski fudbleri, igraju isto kao Argentinci, razmišljaju isto kao i mi.

foto: Nenad Kostić

Potom je pričao o šansama Srbije i Argentine na SP u Kataru.

- Srbija ima tešku grupu na mundijalu, ali teška je to grupa i za Brazil i za Švajcarsku. Realno, možete da napravite dobar rezultat. Nadam se da se nećemo sresti u Kataru. (smeh) U fudbalu je sve moguće, pa i da Srbija dobije Argentinu. Što se tiče Argentine i naših ambicija, nadam se da je došlo vreme da postanemo prvaci sveta, a da Leo Mesi konačno podigne "zlatnu boginju. To svi mi u Argentini čekamo sa velikom nadom. Nadamo se da će se to desiti u Kataru. Inače, Mesija najviše volim da gledam.

Prisetio se Batistuta i selektora Dragana Stojkovića Piksija i njegovih igračkih dana.

- Piksi je u rangu sa Krojfom, Maradonom i Peleom. I da sada igra bio bi značajan i veliki, kao u svoje vreme.

foto: @starsport

Batistuta je poredio današnji fudbal i vreme kada je igrao, vezano za svoju poziciju napadača.

- U moje vreme centarfor je visio u šesnaestercu. Danas su napadači pokretljiviji, idu levo-desno, imaju odbrambene zadatke. U moje vreme, jedini posao koji sam imao bio je da postignem gol. Danas je mnogo drugačije.

Po završetku karijere Gabrijel Batistuta imao je ozbiljne zdravstvene probleme.

- Nećete verovati, ali čim sam završio karijeru, pa u naredom periodu od deset do 12 godina, ja nisam mogao da hodam. Bilo je to strašno vreme za mene. Na sreću, zahvaljujući medicini, uspeo sam da prebrodim sve nedaće. Zamenio sam dva kuka i sada hodam ponovo, vidite i sami. Vratio mi se osmeh na lice, ponovo.

foto: Profimedia

Kurir je pitao Batistutu da nam otkrije kako su u Argentini podneli smrt jednog od najvećih fudbalera sveta Dijega Armanda Maradone.

- Dijego je naš heroj! Neko zbog koga smo počeli da igramo fudbal. Najpoznatiji Argentinac u svetu! Osvojio je Svetsko prvenstvo. Mi i dan danas ne verujemo da ga nema.

Govorio je Batistuta o Mesiju i Ronaldu.

- Stalno se nešto delimo. Nekad Pele i Maradona, Krojf i Di Stefano... Danas Ronaldo i Mesi. Ne znam ko može za Ronalda da kaže da je "maneken u kopačkama"... Pa, taj čovek je dao 500 golova, Ronaldo je vrhunski fudbaler.

foto: Nenad Kostić

Gabrijel Omar Batistuta došao je u Srbiju kako bi snimio spot za kompaniju "Soccerbet" u kojem pored njega glume Dušan Savić, Jovana Jeremić i Marko Janjušević.

Kurir sport/Aleksandar Radonić