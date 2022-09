KAKAV FOLIRANT! MESIJEVE SUZE BILE SU LAŽNE! Poverljivi dokumenti otkrivaju pravu istinu: Zahtevao NEMOGUĆE da ostane u Barseloni!

Argentinac Lionel Mesi u leto 2021. godine u suzama je napustio Barselonu u kojoj je proveo čitavu karijeru.

Tvrdio je tada da je sve činio da ostane na Kamp Nou, da je bio spreman da izađe u susret klubu koji je u teškoj finansijskoj situaciji, ali sve to je bila jedna velika laž.

Naime, isplivali su tajni dokumenti koji otkrivaju da su Mesi i njegov otac Horhe tražili nemoguće uslove od katalonskog kluba. Tu ljubavi nije bilo...

Španski list El Mundo objavio je poverljive dokumente i mejlove koje su razmenjivali Mesijev otac i predstavnici Barselone. Objavili su listu nerealnih zahtveva Argentinca za ostanak u klubu.

"Neka im mačevi vise nad glavom", bila je navodno poruka koju je Mesijev otac poslao svom advokatu.

Tražili su novi trogodišnji ugovor uz brojne nadrealne uslove.

Bonus od 10 miliona evra samo za potpis i garanciju da će mu naknadno biti isplaćen sav novac kog se odrekne u korist kluba tokom teških dana uz tri odsto kamate. Naravno, o smanjenu plate nije bilo reči tražio je ista godišnja primanja od 75 miliona evra neto.

Uz to zahtevao je da mu se omogući odlazak iz kluba kad on to poželi uz simbolično obeštećenje od 10.000 evra. Tako bi bila ukinuta čuvena klauzula od 700 miliona za odlazak.

To nije sve, Argentinac je zahtevao i privatni boks na Kamp Nou za porodicu Mesi, ali i porodicu Luisa Suareza koji mu je najbolji prijatelj, kao i obezbeđen privatni avion kojim bi njegova porodica išla na put u Argentinu tokom praznika.

Pregovori o novom ugovoru počeli su 2020. godine i vođeni su dosta dugo. Godinu dana pre isteka ugovora mesi je zatražio odlazak iz kluba, ali na kraju je ipak ostao i sačekao da ugovor istekne.

Pošto mu želje nisu ispunjene odlučio je da nastavi karijeru u Pari Sen Žermenu.

Kurir sport/El Mundo