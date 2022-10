ZVEZDA JE MOJA KUĆA, PRIPADAM OVDE! Emotivni Kanga: Hoću da osvojim titulu i igram Ligu šampiona! I ja sam Srbin, imam pasoš!

Gelor Kanga produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2025. godine! Posle potpisa reprezentativac Gabona nije krio emocije prema svom klubu, ali i ljudima u Beogradu koje svaki dan sreće na ulici.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Gelor Kanga prvi put je zadužio dres Crvene zvezde u leto 2016. godine, a drugi put 2020. godine. U društvu sportskog direktora Mitra Mrkele i predsednika Svetozara Mijailovića stavio je paraf na naovu saradnju.

- Hvala na čestitkama, pre svega predsedniku i direktoru, ali i svim ljudima koji nisu ovde, onima koji su kod kuće, a koji bi trebalo i koji su mogli da budu sa nama. Od srca se zahvaljujem. Hvala na poverenju koje ste mi ukazali, produžetku ugovora i na svemu što ste rekli da mogu pružim. Uradiću sve što mogu da budem još bolji, ove godine moramo da osvojimo prvenstvo - rekao je Gelor Kanga.

Osvrnuo se vezni fudbaler i na period kada je prvi put stigao na Marakanu.

- Prvih dana kada sam došao ovde, kod trenera Miodraga Božovića, već sam osetio da se nalazim kod kuće. Osetio sam ljubav od dece koja nas sreću, starijih ljudi koji mi pružaju toliko topline i ljubavi. Kada idem do prodavnice osećam i znam koliko mi ti ljudi daju, a ono što ja njima mogu da pružim je taj učinak i maksimum na terenu, ali i da sa uzajamnim poverenjem idemo dalje, što duže možemo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iskoristio je priliku Kanga da se osvrne i na utakmicu protiv Ferencvaroša, na kojoj je postigao najlepši gol trećeg kola Lige Evrope.

- Osetio sam se ispunjen neverovatnom radošću. Imamo zaista odlične igrače koji ulivaju poverenje. Bila je to velika utakmica, jer smo igrali na domaćem terenu, dali smo naš maksimum i zaista sam zadovoljan svojom igrom, ali i kako je čitava ekipa izgledala na terenu. Zahvaljujući zajedništvu smo stigli do tog rezultata, to je nešto što nam daje snagu. Zadovoljan sam, očekuju nas još tri utakmice u Ligi Evrope. Koncentrisaćemo se i pripremiti za njih.

Priznao je da ga stvarno udaraju emocije.

- Uvek sam zadovoljan, kao što sam već rekao, ne mogu na pravi način da se izrazim, a preplivaju me osećanja i ono što mi ljudi daju, predsednik, direktor i svi oni koji mi pružaju podršku. Gol protiv Krasnodara mi je ostao u lepom sećanju, ali mi smo u obavezi da postižemo pogotke i to je nešto što se podrazumeva. Bio je to fantastičan gol i kad god budem igrao fudbal ću ga se setiti, to je istorijski pogodak.

foto: Starsport

Zvezdina osmica je iskoristila priliku da iskaže zadovoljstvo zbog činjenice da pored državljanstva Gabona poseduje i pasoš Srbije.

- Jako sam zadovoljan što mi je klub ukazao poverenje i bio mi podrška u želji da dobijem srpski pasoš. Postao sam građanin Srbije, iako dolazim iz Afrike, tačnije iz Gabona. Srbija je moja druga domovina. Ne mogu sada da dam odgovor na pitanje da li ću ovde završiti karijeru, ali ako budem imao mogućnosti da u Zvezdi okončam sportsku karijeru biće mi drago. Na meni je da pružim maksimum i mislim da mogu još mnogo da dam Zvezdi, ovde se osećam kao kod kuće. Svakog dana spavamo, budimo se i trudimo da provedemo lepe trenutke. Najbolji trenuci su biti u grupi sa šampionima i to su pokloni za moj život. Nadam se da ćemo ove godine zaboraviti sve neuspehe, osvojiti nacionalno prvenstvo i plasirati se u Ligu šampiona.

Govorio je Kanga i o značaju podrške najmlađih zvezdaša.

- Zbog dece koja nas podržavaju se uvek trudim da pružim maksimum na terenu i to je veliko zadovoljstvo za mene. Upravo to je ono što mogu da učinim za njih, a najmlađi to razumeju i osećaju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Igrač čiji je pogodak izazvao eksploziju emocija na stadionu “Rajko Mitić” na utakmici protiv Krasnodara je govorio o ciljevima za naredni period.

- Cilj je svakako da prođemo grupu Lige Evrope, imamo zaista mnogo mogućnosti da to ostvarimo. Pored toga je cilj i dobra igra i da osvojimo prvenstvo, kup i da igramo u Ligi šampiona naredne sezone, ali ne da idemo da gledamo, već da zaista igramo. Zvezda ima lepu i bogatu istoriju, zaslužuje Ligu šampiona, a naravno i da osvajamo titule i kup. Želimo da naredna sezona bude izuzetno uspešna. Kao što navijači mene vole, tako i ja volim njih. Osećam ljubav koju mi pružaju, trudim se da im uzvraćam. Imam puno poštovanje prema njima i smatram ih svojom porodicom. Svi zaista imaju veliko poštovanje prema meni, trudiću se i u budućnosti da dajem svoj maksimum, a naravno da bez njih to nije moguće. Želim da ljubav vlada svuda, pa i u našem kolektivu - podvukao je Gelor Kanga.

