KAD ME VIDITE SPUŠTATE GLAVE KAO KUKAVICE! Šokantna konferencija Nenada Lalatovića: Ne postoji Srbin koji će meni SKINUTI GLAVU!

Trener Radničkog iz Niša, Nenad Lalatović, imao je burnu najavu sledeće utakmice.

Uoči utakmice protiv Javora u 15. kolu Mozzart bez Super lige Srbije na niškom "Čairu", Lalatović se vratio na susret i poraz protiv Radničkog iz Kragujevca nakon kojeg je imao "zanimljivo" izlaganje.

"Čestitam još jednom mom kolegi Dejanu Joksimoviću, treneru Radničkog iz Kragujevca. Moram još jednom da se vratim na tu utakmicu, bole me neke stvari. Ne mogu da zaspim do pet ujutru. Nervozu mi zadaju ljudi kojima ništa nisam uradio. Zamolio bih Fudbalski savez Srbije na čelu sa gospodinom Nenadom Bjekovićem i Draganom Stojkovićem Piksijem, koji je ponikao ovde, da zaštite Radnički, jer je Niš jedan veliki grad i nismo zaslužili da se ovakve stvari dešavaju", rekao je Lalatović i nastavio:

"Ti ljudi koji žele da preuzmu Radnički vide da će tu biti novca, žele da dođu ovde i da rade ono što najbolje znaju, a to je da 'kradu'. Mi to nećemo dozvoliti jer to nije potrebno našem Radničkom. Te sudije ne krivim, šta će oni... Oni su takvi kakvi jesu, tu su danas do sutra. Nikad ne bih mogao da budem sudija. Mnoge porodice žive od Radničkog, zaposleni dobijaju platu. Ja sam sada ovde u Radničkom, kada to radite njima, to radite i meni. Ceo život se borim da budem dobar čovek i trener. Znam da mnogima smetam, ali zašto bih ćutao.".

foto: Starsport

Osvrnuo se i na suđenje protiv Kragujevčana.

"Znam da je on dobar sudija (Miloš Milanović), znam da je internacionalac, ali neke stvari nisam očekivao od njega. Radnički Kragujevac nas je zasluženo pobedio, ali je imao fenomenalno suđenje, nisam rekao da je sudija pogrešio, samo kažem da treba da se pozabave situacijama".

Govorio je Lalatović i o sukobu generalnog sekretara FSS, Jovana Šurbatovića i braće Tončev.

"Zamolio bih ovom prilikom i gospodina Šurbatovića da malo spusti loptu. On je moj prijatelj iz Crvene zvezde i zamolio bih ga da to što ima sa braćom Tončev ostavi po strani ili da to što imaju prebace u kancelarije, da pusti Radnički".

Proradio je temperament trenera Radničkog kada se direktno obratio ljudima čija imena ne želi da otkrije.

"Moja se glava drži na ramenima, hteli ste da je skinete jedno 50 puta. Moja glava je i dalje na ramenima. Nemate jedan dokaz protiv mene, nijednu laž nisam izrekao. Blatite me, dokažite bilo šta o meni. Aj da vas vidim. Dokažite nešto, majku mu j****... Izvinjavam se. Vi mene kad vidite spuštate glavu kao kukavice. Dođite kod mene, svi znate gde sam, šta sam. Nikog se ne bojim, radim pošteno, Bog čuva poštene. Ne postoji Srbin koji će meni skinuti glavu, ne možete mi ništa, ništa, dok sam pošten", poručio je Lalatović, a preneo klupski sajt.

Lalatović je pričao i o meču protiv Javora.

"Moramo da se borimo sa mnogo stvari. Moji prethodnici Sivić (Tomislav) i Mrkić (Saša) su se susretali sa stvarima sa kojima se ja susrećem. Ja sam kriv ako ne uđemo u plej-of. Ja garantujem da ćemo ući u plej-of, skidam odgovornost sa svakog, ako mi se dovedu tri igrača i ako budem imao suđenje 50-50. U 21. veku molim da bude samo pošteno". istakao je on.

Trener niške ekipe dodao je i da utakmica u Ivanjici ne dolazi u pravom momentu.

"Dodić (Mladen) je odličan trener. Protiv Čukaričkog su odigrali ozbiljnu utakmicu. Čeka nas zahtevna utakmica, izrotiraćemo dva-tri igrača. Pejović (Aleksandar) je dobio crveni karton. Tražim veću disciplinu, organizaciju u fazi defanzive. Prvo krivim sebe i stručni štab. Ne znam više ni šta je ofsajd, penal, faul... Došli ovi od po 30 godina, nikad nisu šutnuli loptu i znaju bolje od mene šta je penal. I od svih nas trenera. Mi treneri smo krivi što se ne držimo. Kad trenerska organizacija ojača... Ovi se drže. Nije se taj pojavio koji bi ujedinio te trenere.Kurir sport