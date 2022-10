U NEDELJU ŽESTOK OKRŠAJ, NA ENFILD STIŽU GRAĐANI! Trener Liverpula Klop: Veliki je izazov igrati protiv najbolje ekipe na svetu!

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je da njegovu ekipu očekuje veliki izazov protiv Mančester sitija, za koji kaže da je najbolji tim na svetu.

"Na 'Enfildu' sa našim navijačima protiv najbolje fudbalske ekipe na svetu, veliki je to izazov, ali uvek je bio i uvek će biti", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Liverpula dočekaće u nedelju ekipu Mančester sitija, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Siti je trenutno na drugom mestu Premijer lige sa 23 boda, a Liverpul je na 10. poziciji i zaostaje 13 bodova. Prošle sezone dva tima su se do poslednjeg kola Premijer lige borila za titulu, koju je na kraju sa jednim bodom prednosti odbranila ekipa Sitija.

Nemački trener posebno je istakao napadača Sitija Erlinga Halanda, koji je ove sezone postigao 15 golova u Premijer ligi i pet pogodaka u Ligi šampiona.

"Kada igrate protiv trenutno najboljeg igrača na svetu, morate da pazite da on ne dobije mnogo lopti. To ćemo pokušati, ali protiv Sitija je problem ako Halanda zatvorite sa previše igrača, a zatim otvorite prostor za sve druge igrače svetske klase, tako da to neće olakšati život", dodao je on.

Trener aktuelnog viceprvaka Evrope rekao je da je norveški napadač odličan fizički i tehnički, kao i da se radi o inteligentnom igraču.

"Njegova igra na terenu je izuzetna, retko kada je u ofsajdu. Toliko stvari ga čini napadačem, a u Sitiju ima neke od najboljih igrača na svetu oko sebe, koji mu pomažu, poput Kevina de Brujnea, Ilkaja Gundogana, Fila Fodena, Bernarda Silve, Rijada Mareza, svi su stvarno dobri. Dakle, savršeno se uklapa, u to nema sumnje", dodao je on.

Klop je ocenio da u fudbalu nije dovoljna samo brzina.

"Kombinuje toliko stvari i to je retkost. Njegove završnice su odlične, ali i kreće se veoma pametno. Brzinu možete da koristite samo ako je koristite na pametan način jer samo trčanje nije od pomoći ako zaboravite loptu ili bilo šta drugo, pogotovo iza linije morate da budete sigurni, da budete dovoljno strpljivi da ne budete u ofsajdu. Taj paket ga čini posebnim", rekao je Klop.

Utakmica između Liverpula i "građana" iz Mančestera na programu je u nedelju od 17.30 časova.

Kurir sport