FUDBALSKI POTRES! Mbape EKSPLODIRAO - napušta PSŽ! Samo jedan klub je opcija, a nije Real Madrid!

Mbape je eksplodirao, želi da napusti PSŽ već u januaru!

Pod tim naslovom, ugledna španska "Marka" je donela bombastičnu vest da je Kilijan Mbape, jedan od najboljih fudbalera na svetu, odlučio da promeni sredinu iako je pre nekoliko meseci potpisao novi ugovor do 2025. godine.

Zahvaljujući tom ugovoru postao je najplaćeniji fudbaler na svetu pošto bi u sezoni 2022/23 trebalo da postane bogatiji za 131.000.000 evra uključujući platu u klubu i prihode od sponzorskih ugovora i ostalog.

Ipak, prema informacijama koje ima pomenuti list, Mbape je besan na ljude iz pariskog kluba i zbog toga je odlučio da već u januaru napusti isti.

💣 ¡Bombazo Mbappé! El francés considera que el PSG le ha traicionado 💥 Para entender los porqués hay que retroceder a mayo 👇 #ExclusivaMARCA https://t.co/Jfq1V9QQpR — MARCA (@marca) October 11, 2022

Podsetimo, brzonogi fudbaler je bio blizu prelaska u Real Madrid, ali je u poslednjem trenutku odlučio da ostane na "Parku Prinčeva", potpisao je novi ugovor gde mu je obećano mnogo više od novčane zarade.

Izgleda da je došlo do nesporazuma između fudbalera i kluba, a to će izgleda dalje da dovede i do razlaza.

Kako je Real ostao besan nakon što je Mbape promenio svoju odluku u poslednjem trenutku, "Marka" navodi da dolazak na "Santjago Bernabeu" u ovom trenutku nije opcija.

Zbog nestvarne zarade u PSŽ-u, malo je klubova koji mogu da priušte dolazak Francuza, a trenutno se kao jedina moguća opcija pominje Liverpul.

Klub sa "Enfilda" je i ranije ispitivao mogućnost da dovede aktuelnog prvaka sveta iz 2018. godine, a kako ove sezone ne pruža partije ni blizu očekivanim, sveža krv je potrebna.

Pitanje je jedino da li su i u Liverpulu trenutno spremni da se upute u avanturu zvanu Kilijan Mbape.

Kurir sport