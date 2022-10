BURA NA MREŽAMA ZBOG PONIŠTENOG GOLA RONALDA: Pogledajte situaciju zbog koje se svađaju navijači! Ko je u pravu? VIDEO

Jedan od interesantnijih duela minulog kola u Premijer ligi bio je onaj odigran na Old trafordu između Mančester junajteda i Njukasla.

Utakmica je završena rezultatom 0:0 jer su domaćim fudbalerima poništena dva gola. Zanimljivo, oba su poništena Kristijanu Ronaldu. I dok je prvi sasvim opravdano poništen zbog očiglednog ofsajda, drugi je izazvao veliku buru na mrežama.

Lopta je bila kod defanzivca Njukasla koji se spremao da izvede prekid koji je ranije dosuđen. Na snimku se čuje zvižduk sudije i trenutak kada on dodaje loptu svom golmanu Niku Poupu. Ronaldo je zatim prišao golmanu i postigao gol. Istog trenutka je krenuo da pokazuje na odbrambenog igrača Njukasla, aludirajući na to da je prekid izveden i da je lopta u igri. Međutim, sudija meča Krejg Poson to nije video tako, već je dodelio žuti karton Ronaldu.

Na društvenim mrežama vodi se pravi "rat" između onih koji smatraju da je gol opravdano poništen i onih koji tvrde da je Junajted teško oštećen i da je gol trebao biti priznat.

Kakav je vaš stav?

Kurir sport