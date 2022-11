KATAI I IVANIĆ MOGU ZAJEDNO: Trener Crvene zvezde Milojević zainteigirao domaće i strane medije pred meč sa Monakom

Izveštač iz Monaka - Aleksandar Radonić

Miloš Milojević, trener Crvene zvezde, veruje u svoju ekipu i nada se pobedi nad Monakom u gostima, u okviru poslednje runde Lige Evrope.

Crvena zvezda sutra od 18.45 časova igra jednu od najznačajnijih utakmica u svojoj istoriji

- Ovo jeste najveća utakmica u kojoj karijeri. Voleo bih da tako ne ostane. Pristup je kao svakoj drugoj, voleli bismo da je kontrolišemo, ali to zavisi i od protivnika - rekao je Milojević.

Gde treba da bude prednost Crvene zvezde.

- Motivisanost naša, spremnost i fokus. U prvoj utakmici bili smo pravi, trenutak nepažnje koštao nas je poraza. Moramo da budemo oprezniji, ali i agresivniji, tu tražimo našu šansu.

Klub iz Kneževine favorit je jer igra na domaćem terenu.

- Očekujem jedan prepoznatljivi Monako, na nama je da im zatvorimo centralno deo terena, sprečilo njihovo trčanje u međuprostor. Imaju napadački trio, odličan. Kadrovska situacija kod nas je dobra.

Milojević se nada da će neko od njegovih igrača odigrati vrhunsku utakmicu.

- Naš kvalitet je kad igramo kao kolektiv i da onda iskoče pojedinci kao što su Katai, Pešić i Ivanić. Baš bi Mirko mogao da proradi. Monako ima fizički jake igrače, mislim da bi to trebalo da iskoristimo. Napadački smo u boljoj formi, ne pretimoi, ali se nadamo. To smo radili i to detalji našeg modela.

Na pitanje Kurira da li očekuje da će Monako napasti od prvog minuta, trener Crvene zvezde kaže:

- Hoće, napašće nas, igraju protiv svih protivnika isto. Njihov osnovni kvalitet je momenat gubljenja lopte protivnika, tu su fenomenalni. Rade na nekim stvarima koje nama nisu nepoznate. Fokus treba da bude na nama, ne treba da izađemo sa dva time da smo podređeni, ako tako bude nema potrebe da brinemo.

Crvena zvezda nikada od osnivanja nije pobedila u gostima neki klub iz prvenstva Francuske.

- Nisam imao taj podatak. Nike dobra slika, ako je tako. Mnoge negativne stvari po nas desile su se u Francuskoj, nadam se da ćemo momci o ja nešto promeniti. Nisam neko ko juri rekorde, nemam ego borbe sa prošlošću, ovo je finale za nas, nosi dozu presinga i odgovornosti. To ne treba igračima da sputa noge, neka se opuste i igraju fudbal, da ne razmišljaju o rezultatu.

Postavlja se pitanje hoće li najbolji igrači Zvezde Ivanić i Katai igrati zajedno.

- Ima mesta za Ivanića i Kataija. Tri godine su igrali zajedno. Ima!

U drugom meču H grupe igraju

- Očekujem fudbalsku, fer utakmicu. (smeh) Nisam razmišljao... Trabzon je kvalitetnija ekipa, Ferencvaroš igra na kontre, neki reaktivan fudbal, ali prvi su u grupi, samo možemo da im čestitamo.

Na pitanje hoće li Eraković igrati na poziciji desnog beka, Milojević je kroz osmeh odgovorio:

- Kao da radiš za trenera Monaka?! Ne može da se otkrije. Eraković će igrati na svojoj najboljoj poziciji, on je jedan od naših najkonstantnijih momaka. Zaslužuje da se nađe na spisku putnika za Katar. Hteo sam da ga odmorim protiv Kolubare, ali nisam imao prostora.

Kurir sport