TRESE SE JUGOSLAVIJA! ČUVENI GOLMAN JAVNO PRIZNAO: Namestili smo meč u Kruševcu! EVO I ZAŠTO

Ovo zaista retko može da se čuje u svetu fudbala - priznanje da je nameštena utakmica.

Čuveni golman Zoran Simović upravo je to otkrio! Reč je o utakmici Napredak - Hajduk Split koja je završena rezultatom 2:2.

Zanimljivo je da bod koji je Napredak poklonio Hajduku u dogovorenoj utakmici nije imao nikakav uticaj na konačan plasman.

Legendarni Simović je u razgovoru za emisiju "Mojih TOP 11" autora Nebojše Petrovića izneo izuzetno zanimljive detalje.

Jel zaista bio namešten meč sa Hajdukom iz Splita?

- Jeste! Mora da se uvek istina sazna. Ako tako kažu, mora tako da bude. Bili smo im dužnici iz prethodne sezone kada smo odigrali 1:1, pa... - rekao je Zoran Simović.

Kruševljani su završili prvenstvo na četvrtom mestu (iza Zvezde, Sarajeva i niškog Radničkog), dok su Splićani, kao petoplasirani, prvi put posle mnogo godina ostali bez učešća u evro-kupovima.

Inače, braneći boje drzavnog tima, Simović je delio svlačionicu sa mnogim vedetama jugoslovenskog fudbala:

- Stojković i Savićević su za mene pojam fudbalskog majstorstva. Nažalost, Deju sam imao samo za protivnika, a sa Piksijem sam kratko igrao zajedno na Evropskom prvenstvu 1984. godine. Tu su još dva velemajstora koja zaslužuju mesto među besmrtnima. Jedan je Baka Slišković. Ljudi moji, kakav je to igrač bio. Da je voleo da trenira, bio bi Maradona. Ali on dođe kod mene i Pešića u sobu i kaže ’kume, danas mi se ne ide na trening, šta da slažem?’ Sutradan izađe na utakmicu i najbolji na terenu . U Mostaru su ga voleli kao boga. Parkira kola u centru grada, ostavi ključeve u vratima i ceo Mostar vozi njegov auto tokom noći. Mi ga pitamo ’Baka, da li si normalan’. Kaže ’neka ih, neka voze, slupati ga neće sigurno.

Drugi je?

- Zlatko Vujović. Taj sada da se spremi, nema ekipe na svetu u kojoj ne bi mogao da igra. Pakao od napadača. Mi u karantinu u Beogradu, on to veče sa bratom izlazi iz vojske. Sutradan obojica u startnoj postavi, Zoran je čak i gol dao. Oni su pola sata pre cele ekipe izlazili na zagrevanje. Imali su onog karatistu Cikatića koji je brinuo o njihovoj formi i radili su kao manijaci. Zlatko kad sedne na stolicu, zadnja loža mu visi do poda. Imali smo akciju koju niko nije mogao da zaustavi: Zlatko uhvati beka za dres, odgurne ga, a ja mu deganžiram u prazan prostor. Tuce golova smo dali na tu istu foru“.

