LEGENDARNI CVELE U NEVERICI POSLE SMRTI SINIŠE MIHAJLOVIĆA: O Bože, zar je Miha umro!? Ne mogu da verujem da ga više nema!

Vladimir Cvetković, generalni direktor FK Crvena zvezda, iz njenih najtrofejnijih dana sa nevericom je primio vest o smrti Siniše Mihajlovića.

foto: Zorana Jeftić

Legendarni Cvele saznao je od novinara Kurira da je Siniša Mihajlović preminuo danas u 54. godini na klinici u Rimu, posle trogodišnje borbe sa leukemijom.

- Miha umro? Šta kažete? O, Bože... Takav čovek, takva snaga, fizička i mentalna - pitao se Vladimir Cvetković dok nam je govorio o Mihi i nastavio:

- Vodio je iscrpljujuću borbu. Mnogo mi je žao. Bio je jedan od najvećih u Crvenoj zvezdi i bivšoj Jugoslaviji. Dobar čovek pre svega, velika ličnost. Principijelan i dosledan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Vladimir Cvetković prisetio se kako je Crvena zvezda angažovala Sinišu Mihajlovića u zimu 1990. godine. Nadimak Barbika, Siniši Mihajloviću dala je sekretarica Vladimira Cvetkovića, čuvena Silva Glišić, koja je preminula pre mesec dana.

- Želeli smo ga. Džaja i Ljupko posebno. Zakazao sam sastanak sa ljudima iz Vojvodine. Otišli smo u Novi Sad, Miša Slijepčević tadašnji predsednik Zvezde, Dragan Džajić i ja. Bio je to neki restoran na Petrovaradinu. Vojvodina je tražila između 600.000 i 700.000 nemačkih maraka. Toliko im je već dao Partizan. Tada sam se setio da mi je Džaja upao u kancelariju i rekao da moramo da ga imamo. Preuzeo sam odgovornost i rekao ljudima iz Vojvodine da od nas sutra imaju 1.000.000 maraka. Stegli smo ruke jedni drugima. Samo ja znam kako sam nabavio taj novac, ali vredelo je, Miha je bio neprocenjiv. Miša me je posle toga ukorio, znao je da je to ogroman novac.

Dolazak Siniše Mihajlovića u Crvenu zvezdu bio je šlag na tortu, praktično sklopljene su sve kockice za napad na Kup evropskih šampiona.

- Od prvog dana kada smo se upoznali bio je čovek koji stoji iza svoje reči. Jedan od najozbilnijih, iako nije imao mnogo godina. Prava ličnost i lider za jedan klub i sport. Ne mogu da verujem da ga više nema... Pričam sa vama, a samo mi prolaze njegove slike kroz glavu.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Vladimir Cvetković verovao je da će Siniša Mihajlović izaći kao pobednik još jednom.

- Mislio sam da će sve to proći, da će pobediti. Mlad je bio... Strašno. Šta drugo reći... Sudbina može biti okrutna. Mihu ću da pamtim kao čoveka koji je bio pozitivan u svemu. Onako fudbalski, svi mi u klubu smo znali da je svaki njegov prilaz lopti, pola gola. E, takav je bio Siniša! Lider u svemu - poručio je Vladimir Cvetković.

Siniša Mihajlović je u jednom TV intervjuu otkrio da nikada nije želeo da ide iz Crvene zvezde. Ali, kada su stupile sankcije prema tadašnjoj Jugoslaviji imao je sastanak sa Vladimirom Cvetkovićem. Poslušao je Miha tada Cveletov savet, da je za njega i klub najbolje da ode u Evropu, jer će srpski fudbal u naredne tri godine biti odsečen od svih dešavanja. Praktično, Cvele je svojim savetom otvorio vrata jednog novog života Mihi. U Italiji, gde je potvrdio svoju klasu, ali i upoznao ljubav svog života Arijanu Rapačoni, koja mu je rodila petoro dece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju, te sinove Miroslava, Dušana i Nikolasa.

Kurir sport/A. Radonić