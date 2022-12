PONOSAN SAM ŠTO SAM TVOJ USVOJENI SIN! Oglasio se Mihin zet: Ponovo ćemo se sresti i ti ćeš me terati da jedem više srpske hrane

IN MEMORIAM

Slavni srpski fudbaler Siniša Mihajlović preminuo je u petak posle duge i teške bolesti.

Od njega se na društvenim mrežama oprašta sportska javnost širom sveta, a jedna od poruka koja slama srca dolazi od njegovog zeta.

"Srećan put Siniša, ponosan sam što sam tvoj usvojeni sin, brinuo si se o meni, razumeo si me na prvi pogled i nije trebalo toliko reči. Imali smo još mnogo toga da uradimo ali tvoja duša će ostati ovde zauvek, ništa na svetu neće izbrisati ono što si uradio, hrabrost sa kojom si se borio i dostojanstvo koje samo veliki kralj može imati, da zato što si bio kralj od najslabijih, od onih koji su se borili za mesto u svetu, bio si pravedan čovek i obećavam ti da ću nastaviti da sledim tvoje vrednosti. Jednog dana ćemo se ponovo sresti, nastavićemo da gledamo utakmice, a ti ćeš me naterati da jedem više srpske hrane. Čekaj me i zaštiti nas odozgo, dok ne dođe vreme da nađem tvoj lep i mrzovoljan pogled u Violante. Volim te", napisao je suprug Mihine mlađe ćerke, Alesandro Voljako.

Siniša Mihajlović biće sahranjen u ponedeljak u Rimu.

(Kurir sport)