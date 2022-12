MIHA JE BIO MOJ STARIJI BRAT! VERON SLOMLJEN OD TUGE: Igrao sam sa Maradonom i Mesijem, Mihajlović je bio bolji šuter od njih

Huan Sebastijan Veron, čuveni argentinski fudbaler, teško je podneo smrt svog prijatelja i saigrača iz Lacija Siniše Mihajlovića.

foto: EPA/Raul Martinez

Argentinca je vest o smrti legendarnog srpskog fudbalera od leukemije dočekala u Kataru, gde je bio u delegaciji FS Argentine na Svetskom prvenstvu. Umesto da slavi titulu koju su Gaučosi čekali 36 godina, Veron je bio tužan posle smrti svog prijatelja. Sinišin rođeni brat Dražen Mihajlović otvorenim pismom se obratio javnosti.

- Pratio sam šta se dešava sa Sinišom prethodnih godina, znao sam za njegovu bolest. Ponekad sam se raspitivao kod Stankovića i Mančinija, da vidim kako je. U poslednje vreme čuo sam se i sa Arijanom, njegovom suprugom... Bio sam u Kataru kad se sve dogodilo, vest nas je zatekla. Zaneti, Milito, Kordoba - niko nije mogao da veruje - rekao je Veron za italijanski Skaj Sport.

foto: FK Crvena zvezda

Verona i Mihajlovića spajalo je iskreno prijateljstvo koje se rodilo u Đenopvi i Rimu tokom zajedničkog igranja za Sampdoriju i Lacio.

- Od Sampdorije do Lacija, uvek je bio uz mene. Znao je šta mi treba, pružio ruku i ja sam je zgrabio. Ponavljam, uvek ću pamtiti taj široki osmeh. Bio je veliki čovek, sa idealima i čvrstim karakterom.

Huan Sebastijan Veron nije skrivao emocije dok je sa pijetetom govorio o Siniši Mihajloviću.

- Na Sinišu sam uvek gledao kao na snažnog čoveka, niko nije verovao da bi tako nešto moglo da se dogodi. A onda su stigle užasne vesti... Mnogo sam tužan, on je bio moj stariji brat. Ostajali smo zajedno posle treninga da vežbamo slobodne udarce. Takmičili smo se. Bio sam dobar, ali on je bio odličan. Igrao sam sa Maradonom i Mesijem, izvanrednim šuterima, međutim Siniša je bio bolji od njih. Apsolutno najbolji! Teško će se ikad više roditi igrač koji može da postigne 90 odsto golova iz slobodnih udaraca. Ili oni njegovi korneri... Sećanje na njega nikada neće biti tužno. Taj osmeh, ta hrabrost, uvek pozitivan u teškim situacijama - to je ono što ću pamtiti. Kada pričam o njemu trudiću se da se smejem. Pamtiću najlepše stvari - zaključio je Veron.

