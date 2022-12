POTRESNA ISPOVEST MLADIĆA KOJI SE LEČIO ZAJEDNO SA MIHOM Poslednji susret TERA SUZE NA OČI: Iako mu nije bilo dobro...

Mateo Elmi, mladić koji se lečio na istioj klinici kao i Siniša Mihajlović otvorio je dušu za "Resto del Karlino" i opisao trenutke koje je delio sa jednim od najvećih srpskih fudbalera.

Popularni Miha je sredinom 2019. godine otkrio da boluje od leukemije i samo nekoliko dana kasnije na klinici "Sant Orsola" u Bolonji krenuo sa terapijama.

foto: Kurir Sport/Predrag Gajić

Mihinu sudbinu u tom trenutku delio je i Mateo (22) kojeg je smrt srpskog trenera mnogo pogodila. Na sahranu je došao u dresu Bolonje koji mu je legendarni Srbin i poklonio.

"Morao sam da budem tamo. Mihajlovića sam upoznao u septembru 2019. On je bio suočen s prvim delom svoje bitke, a ja sam se već borio. Tad sam bio u bolnici na pregledima, a dr Kazadei, znajući da sam navijač Bolonje, odlučio je da me oraspoloži. Odveo me je na sprat gde je bio Siniša i upoznao s njim", otkrio je Mateo, a potom opisao i sam trenutak upoznavanja:

"Bio je to divan susret, malo smo ćaskali, a onda me je potapšao po ramenu. Taj trenutak mi je dao veliku snagu. Onda je Siniša izvadio Bolonjin dres potpisan od njega i celog tima i poklonio mi je", rekao je Mateo.

foto: EPA

"Nisam verovao da ću ga nositi na Sinišinoj sahrani. Kada sam čuo za njegovu smrt, nisam verovao. Rekao sam sebi: Ali kako se to dogodilo tako jakoj osobi? Za mene je to bilo nemoguće. Osećao sam strašan strah i nepravdu. Govorio je o bolesti bez filtera, što nije lako. Siguran sam da je tako svima dao snagu i jasno stavio do znanja šta je zaista važno", istakao je Mateo, inače student Politehničkog fakulteta u Milanu.

Mateo se prisetio i poslednjeg susreta sa Mihajlovićem.

"Bio je kratko, dva minuta, ali sam i to cenio. Bio mi je na raspolaganju iako mu nije bilo dobro. Dao mi je više snage u tih nekoliko malih trenutaka nego što sam dobio u hiljadu drugih dana. Srećan sam što sam ga poznavao".

(Kurir sport)