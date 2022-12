MBAPE HEROJ PARIZA, NEJMAR ISKLJUČEN: PSŽ jedva bez Mesija, Markinjoš pogodio na OBE strane, potpuno LUDILO!

Fudbaleri PSŽ- a pobedili su Strazbur sa 2:1 u utakmici 16. kola francuske Lige 1.

PSŽ je poveo u 14. minutu. Nejmar je izveo prekid, a Markinjos glavom loptu skrenuo u mrežu Strazbura.

Uspeo je Strazbur da stigne do izjednačenja i to u 51. minutu, a ovog puta Markinjos je bio u ulozi strelca autogola. Pokušao je da izbije loptu posle centaršuta, uradio je to nespretno i savladao golmana PSŽ-a.

Ipak, duboko u nadoknadi, u šestom minutu, dosuđen je penal koji je Kilijan Mbape pretvorio u gol za pobedu Parižana.

Utakmicu je obeležio Brazilac Nejmar koji je u 61. minutu prvo zaradio žuti karton, da bi samo dva minuta kasnije dobio i drugi jer je pokušao sa simulira prekršaj za penal!

PSŽ je ovu utakmicu igrao bez Lea Mesija koji je koji je na produženom odmoru nakon osvajanja Svetskog prvenstva sa Argentinom.

Kurir sport