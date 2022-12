FIRMINO MOTIVISAN DA SE VRATI U SELEKCIJU BRAZILA: To je deo Božjeg plana, a ja pratim taj plan...

Fudbaler Liverpula Roberto Firmino rekao je da u nastavak sezone ulazi sa mnogo motivacije, nakon što je propustio Svetsko prvenstvo jer nije pozvan u reprezentaciju Brazila.

Firmino je dobro počeo sezonu u Liverpulu, postigao je sedam golova i imao je tri asistencije, ali ga je selektor Tite ipak izostavio iz ekipe za Svetsko prvenstvo u Kataru.

On je rekao da je bio šokiran takvom odlukom, ali da ga motiviše da pruži maksimum u nastavku sezone kako bi se ponovo vratio u reprezentaciju.

foto: EPA/Noushad Thekkayil

"Naravno da je frustrirajuće kada ne dobijete poziv na Svetsko prvenstvo, ali kao što sam ranije rekao, to je deo božjeg plana, a ja pratim taj plan. To me zaista dodatno motiviše i naporno ću raditi kako bih se vratio u reprezentaciju", rekao je Firmino za Toksport.

Firmino je prošle nedelje propustio utakmicu protiv Mančester sitija u Liga kupu i duel u Premijer ligi s Aston Vilom na "Boksing dej" (dan posle Božića po gregorijanskom kalendaru), zbog problema sa listom.

"Već sam se oporavio, hvala bogu. Treniraću i nadam se da ću biti spreman ne za narednu utakmicu, već za onu posle nje", rekao je on.

Firmino će propustiti utakmicu protiv Lestera u petak, ali bi mogao da bude spreman za meč protiv Brentforda 2. januara.

(Kurir sport/Beta)