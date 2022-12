PELE ME PITAO DA LI SMO MU DONELI TELEVIZOR: Dragan Džajić se priseća susreta sa KRALJEM FUDBALA

Kralj fudbala Pele otišao je zauvek. Preminuo je u 83. godini i otišao u legendu.

Dragan Džajić, proslavljeni srpski fudbaler, podsetio se vremena kada je igrao protiv Pelea.

- Mnogo mi je žao. Bio je simbol fudbala i generacije, jednostavno neprikosnoven za sve. Mnogi ljudi su mu se divili i poštovali ga, bio je i ostao fenomen. Plenio je na terenu, kada je dolazio u goste, dočekivali su ga u stranim zemljama kao da je predsednik države. Mnogo sam ga cenio i tako će uvek ostati - kazao je Džajić.

Nastavio je sa sećanjima popularni Džaja, te istakao da su Peleu i ostali veliki igrač tog doba skidali kapu.

- Da, sećam se, Rio 1968. godine. Čak i ja sam mnogo želeo da ga vidim uživo. Svi tu, igrači svog vremena, želeli su da ga vide. Jašin i ostali, gledali su ga onako ispod oka, jer je zaista bio nešto posebno. Nikada neću zaboraviti te momente.

Oproštaj protiv Jugoslavije?

- Neverovatno. Čitav stadion je plakao na njegovom oproštaju. Nema njemu ravni, on je za mene najbolji igrač svih vremena, iako je to stvar ukusa. Nedodirljivost na terenu, jasna vizija, pa kada su ga se svi ostali plašili, svima je sve jasno. To će ostati urezano u pamćenje i u istoriju svetskog fudbala.

Da li se sećate vašeg susreta?

- Kako ne, pa to se ne zaboravlja. To se desilo na prijemu u našoj ambasadi u Brazilu. Prišao mi je, popričali smo tu pošto sam ja bio kapiten Jugoslavije, a onda me je pitao da li smo mu doneli televizor koju su mu iz Jugoslavije obećali. Ja sam mu rekao da nisu poslali ništa. E, sad, ne znam da li su mu možda naknadno poslali, ali znam da su mu obećali. Bio je jako prijumečiv čovek, na mestu i pristojan. Velika je žal zbog odlaska takve veličine - zaključio je Džajić.

