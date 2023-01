ZVEZDA ZOVE, BESPLATNO NA UTAKMICU POSVEĆENU MIHI: Marakana otvara kapije za premijeru, u čast SINIŠI MIHAJLOVIĆU

Crvena zvezda će prolećni deo sezone započeti u subotu od 16.00 časova kada će na stadionu "Rajko Mitić", dočekati Vojvodinu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Utakmica će biti posvećena legendi kluba - Siniši Mihajloviću i ulaz na meč biće besplatan, čime na Marakani žele da naprave veličanstven oproštaj od čoveka koji je bio evropski i svetski prvak sa Crvenom zvezdom 1991. godine.

U Crvenoj zvezdi kao poziv navijačima, da ispune Marakanu, kažu:

"Svako je barem u jednom trenutku svog života želeo da bude kao Miha - čvrst, ponosan i nepokolebljiv. Opet, kada se u jednačinu sa Mihom stavi Crvena zvezda onda je proizvod beskonačna emocija utkana u zidove Marakane. Zbog toga, Siniša Mihajlović ne ide bez Crvene zvezde, a ni Crvena zvezda bez najboljeg izvođača slobodnih udaraca u istoriji fudbala. Zato će utakmica protiv Vojvodine imati poseban značaj, gde će pune tribine našeg stadiona pozdraviti legendu Crvene zvezde i čoveka koji je u amanet ostavio nešto što nikada neće biti zaboravljeno.

foto: Printscreen

S ljudske strane smo već utvrdili maksimum Siniše Mihajlovića, a s obzirom na to da je Crvenu zvezdu dečački voleo i tamo gde to nije bilo tako lako, te da je to svaki put sa ponosom to isticao, može se reći da je i njegovo zvezdaštvo bilo posebno. Da, svako od nas je barem u jednom trenutku svog života želeo da bude zvezdaš kao Miha.

Idol generacije i čovek za koga su najljući rivali imali samo reči hvale, pobednik koji je 53 godine to iz dana u dan dokazivao, i legenda Crvene zvezde, uzor svih budućih naraštaja, jednostavno - šampion. Da legende nikada ne umiru, pokazaćemo i u subotu, 4. februara od 16 časova kada ćemo napuniti tribine našeg stadiona i poslati poslednji pozdrav Siniši Mihajloviću, čoveku čije je ime zlatnim slovima upisano u istoriju Crvene zvezde, našeg evropskog i svetskog šampiona.

foto: FK Crvena zvezda

Vidimo se na Marakani, za Zvezdu, za Mihu!!

Kurir sport