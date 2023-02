ĆIRO UMRO DVA DANA PRE SVOG ROĐENDANA Ovako je čuveni trener govorio o NAJTUŽNIJEM DANU U ŽIVOTU: Nekako me strah...

Čuveni fudbalski stručnjak Miroslav Ćiro Blažević preminuo je posle duge i teške bolesti u 88. godini života i to samo dva dana pre svog rođendana.

Tokom borbe sa teškom bolešću evocirao je Ćiro detalje iz svog života, pa je tako u jednom intervjuu govorio o tome kako godine prolaze on sve manje pažnje posveđuje danu kada se rodio.

"Kad dođeš u određene godine, rođendani se ne slave, nego se zbog njih tuguje. Ja ću svoj obeležiti diskretno, sa suprugom", govorio je Ćiro Blažević i isticao da mu je Zdenka bitnija i od fudbala.

foto: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Upoznao je u Rijeci. Imali su sobe na istom spratu, a Ćiro je Vespom vozio u školu. Zdenka je bila maturant, Ćiri je tad bilo 27 godina. Kad je Zdenka imala tešku saobraćajku i zamalo izgorela u automobilu, doktori su joj davali tri posto šansi da preživi. Ćiro je tad da bi je spasao, kaže, ostavio i novac i fudbal.

"Taj rođendan mi je bio najtužniji u životu. Najviše sam ih voleo, kao dete. Mama bi mi spremila tortu, a ja bih duvao svećice. Bio sam najsretniji kad sam ih ugasio u jednom dahu. Kako su godine prolazile, sve više ih je bilo i to bi me rastužilo. Okrutno detinjstvo i kasnije egzistencijalne poteškoće obeležile su me za ceo život. Radu i disciplini od malih nogu naučio me je život", govorio je Ćiro.

"Nesrećan sam što je taj rođendan došao, rođendan slave mladi. Ja ne izlazim, kući sam. Nekako me strah, kad sam bio mlađi, mogao sam sve, pobedio sam dva raka, sad stalno gledam da mi se nešto ne dogodi...", rekao je Ćiro.

(Kurir sport/24sata.hr)