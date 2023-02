MILOJEVIĆ PRED VOŽDOVAC: Želim da igrači promene govor tela, da budu srećniji!

Fudbalere Crvene zvezde u subotu od 14 časova očekuje utakmica 21. kola Superlige Srbije kada ćemo gostovati Voždovcu.

Šef stručnog štaba crveno-belih Miloš Milojević je svestan da će utakmica biti nešto drugačija, s obzirom na to da se igra na veštačkoj podlozi.

To je drugačiji fudbal, u smislu načina za igru. Teško je ući u presing, teško je oduzeti loptu, ako je prvi dodir dobar, ali fudbal je fudbal i igralo se i na gorim terenima. Nisam ljubitelj veštačke podloge, iako sam puno puta igrao na njima sa svojim ekipama, ali bolje i takav teren koji je ravan, nego loš travnati. Nije nam to problem, kako nama, tako i njima, iako su se oni više navikli, ali mi smo odradili par treninga na našem terenu sa veštačkom travom i mislim da će nam to dosta značiti - počeo je Milojević.

Tandem Mijatović-Pešić je sjajno funkcionisao na pripremama.

- Ne bih otkrivao to dan pre utakmice, ali postoji mogućnost da ih obojicu vidimo na terenu. Možda od početka, možda u toku utakmice, a pozvao bih navijače da dođu, pa da vide.

Milojević je zadovoljan timom koji je istrčao na prolećnoj premijeri, ali ima prostora da bude promena.

- Verujem u izbor startne postave sa te utakmice. Možda dođe do malih promena, ali mislim da izbor nije diskutabilan, jer smo bili bolji u svim segmentima igre. Fudbal se igra zbog golova, u tome moramo da budemo bolji sutra, svesni smo toga, ali smo radili na tome i imamo priliku da pokažemo to protiv Voždovca. Ako budemo radili ono što treba, neće biti problema.

Mnogo Zvezdine dece sada nosi dres Voždovca.

- Imaće motiv, to su kvalitetni igrači koji su dobili najbolju moguću edukaciju u Srbiji, ali sticajem okolnosti, ne mogu baš svi da dođu do prvog tima. Imaće motivaciju da pokažu da je klub pogrešio i to je normalno, ali Zvezda je velika i u svakoj ekipi u ligi imamo igrače koji su prošli našu školu. To je nešto s čim se suočavamo, ali momci imaju pravo na to, dok je na nama da igramo kako treba i da očekujemo dobar rezultat.

O zdravstvenom biltenu.

- Postoji poteškoća, bolesti, virusa, ali takav je period i ne bih se žalio.

Imao je Milojević tokom nedelje mnogo razgovora sa našim prvotimcima.

- Želeo bih da promene govor tela, da budu srećniji. Igraju u najboljem klubu u Srbiji, najbolja su ekipa poslednih pet godina, pet puta u Evropi i nema razloga da budu nesrećni, da osećaju pritisak i opterećenje. Želim maksimalan pristup i na treningu i na utakmici i to je ono što očekujem, a kada se to ispuni, nemam problem da preuzmem odgovornost - podvukao je Milojević.

