LEGENDA NA JOŠ JEDNOJ FUNKCIJI: Džajić novi delegat Zvezde u Skupštini FSS

Foto: Video plus

Dragan Džajić legenda Crvene zvezde i počasni predsednik novi je delegat srpskog šampiona u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije!

Džajić je na tom mestu zamenio poslovnog direktora Zvezde Marka Petrovića, ali neće biti kandidat u trci za predsednika FSS kako su neki pretpostavljali.

Izbori za prvog čoveka FSS biće raspisani u petak, a prema rečima drugog člana Skupštine - Branislava Nedimovića - trenutno postoji samo jedan kandidat, a to je Nemanja Vidić.

Podsetimo, i sam Nedimović se već dva meseca pominje kao glavni kandidat za upražnjeno mesto predsednika Saveza.

"Važno je da demokratskom procedurom dođemo do izbora predsednika. Ali koliko vidim, za sada postoji samo jedan kandidat, a to je Nemanja Vidić. Videćemo da li će se do raspisivanja izbora pojaviti još neko ime. Ja jesam član Skupštine FSS, kao predstavnik Radničkog iz Sremske Mitrovice, ali za kandidaturu su potrebni i glasovi za podršku", rekao je Nedimović za "24sedam"

Kurir sport