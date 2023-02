PLJUŠTE PROZIVKE! Legendarni Holanđanin UDARIO na Kolpljanike i Tadića: Svi osim kapitena Ajaksa su nosili traku...

Legendarni holandski fudbaler Vesli Snajder gostovao je u jednoj emisiji i nije propustio priliku da "oplete" po Ajaksu i indirektno udari na kapitena Dušana Tadića.

Više puta je Snajder iznosio kritike na račun srpskog reprezentativca, predlagao da se izbaci iz tima, a sada je "naokolo" opet uputio strelice ja Tadiću.

Legendarni Holanđanin je zamerio Ajaksu da nije pružio podršku žrtvama katastrofalnog zemljotresa u Turskoj i Siriji.

🗣️ | Wesley Sneijder : "Tous les capitaines d'équipe d’Eredivise ont porté ce brassard lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. À l'exception du capitaine de l'Ajax, Tadic, il n'en voulait pas." pic.twitter.com/WO1Z00Rv9W — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) February 14, 2023

"Svi osim kapitena Ajaksa nosili su kapitensku traku u znak podrške svima u zemljotresima u Siriji i Turskoj. To je jako lepa inicijativa koju je pokrenuo moj prijatelj Tarik Divarsi iz Utrehta. Pitao me da ga podržim i ja sam to učinio...", rekao je Snajder u jednoj televizijskoj emisiji nakon čega se umešao još jedan bivši fudbaler Endi van der Mejde:

"Ajaks je jedini koji nije imao to? Mislim da je to poseban slučaj. Tako veliki klub je morao da se uključi u kampanju. Moraš da pokažeš podršku, ne razumem zašto nisu", upitao se i van der Mejde.

Međutim, kapiten Srbije i Ajaksa se povodom velike tragedije u Turskoj i Siriji oglasio na društvenim mrežama i na taj način pružio podršku stradalima.

foto: Pritnscreen

"Zemljotresi u Turskoj i Siriji su me duboko pogodili. Moje misli su sa ljudima koji su izgubili svoje bližnje, kao i sa onima koji su na bilo koji način pogođeni zemljotresima", napisao Tadić je na Tviteru.

(Kurir sport)