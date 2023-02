FUDBALSKA KARIJERA NIJE GARANCIJA ZA USPEH KAO PREDSEDNIKA: Rasim Ljajić podržao Džajića, pa otkrio šta je ponuđeno Vidiću!

Rasim Ljajić potpisom je podržao kandidaturu Dragana Džajića za predsednika FSS, ispred Fudbalskog saveza Zapadne Srbije.

Prvi čovek Novog Pazara i nekadašnji političar delegat je svog regiona i biće učesnik izborne skupštine FSS 14. marta, koja će izabrati prvog čoveka Saveza.

Rasim Ljajić stao je uz Dragana Džajića, ali je svojom izjavom potkačio selektora Dragana Stojkovića Piksija.

- Mislim da je najvažnije da se ova agonija sa izborima u FSS prekine! Druga stvar, isto tako bitna jeste da dobijemo rukovodstvo Saveza. Da konačno, više u jednoj ličnosti ne bude i selektor i neformalni predsednik FSS, jer smo to imali dosad. Ne postoji nijedan Savez koji je imao sličnu ili istu kombinaciju - rekao je Rasim Ljajić i nastavio:

- I treća stvar, jednako važna, jeste da u izboru budućeg rukvodstva vodimo računa o podjednakoj zastupljenosti Zvezde i Partizana! Ali, i da ostali regionu takođe preko svojih ljudi imaju ulogu u procesu donošenja odluka. Sve to sa samo jednim ciljem, da prvenstvu bude regularnije, jer iz toga može da proistekne jaka reprezentacija, ali i veći uspesi na međunarodnoj sceni.

Potom je Rasim Ljajić govorio o Draganu Džajiću, ali i Nemanju Vidiću koji se još nije zvanično kandidovao za mesto predsednika FSS.

- Dragan Džajić je veliko fudbalsko ime! Verujem da može doneti stabilnost i mir koji je potreban Savezu, s obzirom na sve ranije i sadašnje turbulencije. Da sa jakim ljudima u Izvršnom odboru može da predstavlja jednu dobru kombinaciju. Ne znam koji su motivi Nemanje Vidića, ali svako ima pravo da se kandiduje. Delegati na skupštini će sve reći. I to je jedino merodavno. Mislim da treba da sačekamo skupštinu.

Kurir je pitao Rasima Ljajića ima li šanse da Dragan Džajić i Nemanja Vidić budu u istom timu za dobrobit Srbije, što predalžu neki bivši fudbaleri poput Zorana Bate Mirkovića.

- Ni sa kim nisam razgovarao na tu temu. Ono što sam čuo, ne znam koliko je istina, i želim da se ogradim. Nemanji Vidiću je nuđeno da uđe u Savez, da ima određenu funkciju. Ali je on to odbio, jer želi da bude samo predsednik. Ponavljam, ograđujem se od ove informacije, mada sam je čuo od nekoliko ljudi, iz više izvora.

Rasim Ljajić smatra da u medijima ima mnogo spinovanja i obmana. Posebno kada je trka za predsednika Saveza.

- Hoću da ukažem na jednu anomaliju. Ljudi ne znaju da FS Švedske vodi bivši premijer te države. U Engleskoj ligi zajednicu klubova vodi žena... Ovde kod nas u Srbiji ljudi misle da je Davor Šuker predsednik FS Hrvatske. A on je smenjen pre dve godine. Koja je garancija da će bivši fudbaler biti dobar rukovodilac? Ne može to što je neko bio igrač da bude glavni izbor za funkciju predsednika Saveza. Ili treba da promenimo Statut, pa da to onda izričito piše, da predsednik FSS mora da bude bivši fudbaler. Sa druge strane, ako je nekadašnji fudbaler sposoban i dokazan kao sportski radnik, ima moj glas! Bez toga, koja je garancija da će neko biti uspešan - zapitao se Rasim Ljajić.

Vreme za prekretnicu Hrvati nisu bolji od nas! Rasim Ljajić smatra da srpska fudbalska reprezentacija može da bude uspešna koliko i selekcija Hrvatske. - Tvrdim da je naša liga jača, interesantnija i bolja od hrvatske lige! Imamo veći broj kvalitetnijih klubova. I prosto je neverovatno da nam oni beže. Nešto tu ne štima i mi sa tim moramo da se suočimo. Verujem da će ovi izbori biti prekretnica u tom pogledu. Očekujem korak napred. Mi ne smemo da se zadovoljavamo ako odemo na EP, čime bismo prekrili neke slabosti, već da napravimo rezultat tamo - objasnio je Rasim Ljajić.

