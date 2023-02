"IZGUBILA TATU, A VEĆ SE SMEJE" Ćerka Siniše Mihajlovića objavila ODVRATNE PORUKE koje je dobila posle smrti oca

Virdžinija Mihajlović, ćerka Siniše Mihajlović, suočila se sa groznim porukama nakon smrti oca, u decembru 2022. godine.

Virdžinija se oglasila na društvenoj mreži Instagram emotivnom porukom u kojoj je otkrila da će nastaviti da bude aktivna na toj platformi, iako je dobila puno sramnih komentara u vezi toga.

"Polako ću pokušati da se vratim ovde na Instagram, ne zato što sam dobro, da budem vedra, srećna i bezbrižna (naročito za glupe ljude, koji nažalost postoje), već jednostavno da bih sebi skrenula pažnju. Nije da me Instagram može ko zna koliko odvratiti, kada u sebi imaš srce i dušu u komadićima (Violante je moj spas svaki dan), ali može za to malo da me natera da razmišljam o lakšim stvarima.

S obzirom na to da će se uvek naći neko ko će pokušati da sudi s komentarima "Izgubila je tatu, a već se smeje", "Stavlja priče na Instagram, ja nisam mogao ni da ustanem iz kreveta" – „Vidi koliko je boli, već je našminkana i dobro se oblači" i mogla bih da nastavim... Samo znajte da me vaše kritike ne dodiruju.

Ogromna praznina koju osećam je tu, ona živi u meni, ne daje mi trenutke mira, i neće biti osmeha na fotografiji, ili fotografije postavljene ovde, da definišu moje stanje duha, neka to bude jasno . Plačem, ali onda sam "prinuđena" da obrišem suze, i nosim osmeh, jer ja imam ćerku koja zaslužuje da ima srećnu majku uprkos svemu.

Biće teško, ali učiniću sve da svojoj ćerki pružim najlepše detinjstvo koje je ikada mogla da sanja, baš kao ono koje sam imala sa mamom i tatom. Trudiću se da osetim bol iznutra i da se pokažem srećnim čak i ako je sve razbijeno iznutra. A ja imam (skoro) muža koji posle svega što je prošao pored mene i moje porodice, zaslužuje više od bilo koga ženu koja je u stanju da plače, da sebi da oduška, da pati, ali da se onda vrati i nastavi da živi. Jer život je nešto drugo, i uprkos tome što vam ovde pokazujem, oduvek, moj život bez filtera, uvek sam radije zadržavala patnju za sebe i tako ću nastaviti. Ovde ga nikada nećete videti. Sve vas volim", napisala je Virdžinija Mihajlović.

Kurir sport