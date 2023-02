TO JE NAJVEĆA LAŽ O ARKANU I MENI! Dejo Savićević otvorio dušu: Pokušali su da me POSVAĐAJU sa Piksijem!

Jedan od najvećih fudbalera sa ovih prostora u istoriji izabrao je idealnih 11 saigrača iz karijere. Sve to u okviru kultne emisije Nebojše Petrovića "Mojih TOP 11".

O svemu tome više čitajte na portalu Mondo, a mi vam donosimo neke od najzanimljivijih stavki iz intervjua sa Dejom.

Za početak o Draganu Stojkoviću Piksiju:

"Novinari su pokušali da nas zavade i pre mog dolaska u Beograd, izmislili su priču da sam na Kup utakmici Budućnost - Zvezda u Titogradu vređao i provocirao gostujuće fudbalere, a najviše Piksija. To su gluposti, ja sam se samo borio za boje svog kluba, bez obzira što se u tom trenutku znalo da ću karijeru nastaviti na Marakani. Sve smo razjasnili na prvim zajedničkim pripremama u Novom Sadu, Šeki nas je u Zvezdi odmah spojio u sobi, kasnije smo bili cimeri i u reprezentaciji i to naše prijateljstvo traje i dan danas - rekao je Dejo o Piksiju.

foto: @starsport

Još jedan veliki eks ju fudbaler našao je mesto među 11 odabranih. Reč je o Safetu Sušiću:

- Ovo je najbolji odgovor svima koji misle da je moj sukob sa Osimom i želja da igram bila izraz nepoštovanja prema Papetu Sušiću. Ako ga stavljam u svojih TOP 11, znači da ga veoma cenim i da ga smatram najboljim igračem sa ovih prostora. Ali sam u tom trenutku bio bolji od njega. Na Svetskom prvenstvu u Italiji, on je imao 35 godina, a ja 24. Osimu sam oprostio i pokajao se zbog toga. Bato Bulatović me je nagovorio da odemo zajedno na večeru posle finala Kupa šampiona u Atini, on je tada vodio Panatinaikos, poklonio sam i dres njegovom sinu i uspostavili smo koliko toliko korektan odnos. A, onda mi se smučio kada je izjavio da ga je Arkan pritiskao da me forsira u reprezentaciji. To je najveća glupost koju sam čuo u životu i ne mogu sebi da oprostim što sam poslušao Batinu molbu - zaključio je Savićević.

Kurir sport / Mondo