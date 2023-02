ZVEZDINA LEGENDA NEMA DILEMU! Boško Đurovski podržao kandidaturu Dragana Džajića za predsednika FSS - On je idealno rešenje!

Izbori za predsednika FSS zakazani su za 14. mart, a kandidati za mesto prvog čoveka u srpskom fudbalu odredili su spiskove svojih timova.

U trci za poziciju predsednika ušli su Dragan Džajić i Nemanja Vidić, i povodom toga, oglasio se Boško Đurovski, koji je stao na stranu Dragana Džajića.

- Dajem apsolutnu podršku Draganu Džajiću u izborima za predsednika FSS. U skladu sa tim držim se principa 20-20-20! To praktično znači da posle približno 20 godina igračke karijere, vrhunski fudbaleri sa posebnim liderskim karakteristikama, ostanu u fudbalu po mom mišljenju od 40. do 60. godine, da svoje znanje i iskustvo prvo prenesu na teren u svojstvu trenera, sportskog direktora ili selektora određene selekcije svoje ili druge države. U kasnijem periodu životne dobi od 60. do 80. godine je logičan sled da će završiti na rukovodećem mestu gde dolazi do izražaja celokupno iskustvo stečeno u rešavanju određenih problema sa kojima se susrećemo tokom tog vremenskog perioda. S toga uzimam za pravo da kažem da je Dragan Džajić idealno rešenje za preuzimanje mesta predsednika FSS. Istovremeno želim da Nemanja Vidić, koji je ozbiljna ličnost i za koga vreme radi, celokupno svoje znanje prvo prenese na terenu, a tek potom preuzme upravljanje iz fotelje - rekao je nekadašnji trener Crvene zvezde.

Kurir sport