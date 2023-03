FIRMINO NAPUŠTA ENFILD NA KRAJU SEZONE! Klop zatečen odlukom proslavljenog napadača - U ovom trenutku nema vremena za opraštanje

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da je bio iznenađen odlukom Roberta Firmina da napusti Enfild na kraju sezone.

Brazilski napadač će okončati svoj osmogodišnji boravak na Enfildu kada mu istekne ugovor u junu. Firmino je bio u pregovorima o novom ugovoru, ali je na kraju odlučio da napusti klub.

"Iznenađen? Da, malo - moglo je da ode u dva pravca, otišlo je u ovom. I to poštujem. To je sasvim normalno u ovako dugim vezama kakvu mi imamo, kakvu ima Bobi sa klubom", rekao je Klop, prenose britanski mediji.

Firmino je u ubedljivoj pobedi Liverpula protiv Mančester junajteda od 7:0 postigao poslednji gol, svoj 108. u 354 nastupa za "crvene".

"Svideo mi se prijem koji je dobio kada je ušao u igru protiv Junajteda", naveo je Klop i dodao da mu je Firmino rekao da želi "da ovu divnu priču privede srećnom kraju".

Liverpul je ovojio Ligu šampiona, Premijer ligu, FA kup, Liga kup i Svetsko klupsko prvenstvo tokom boravka Firmina na Enfildu i sigurno može da očekuje emotivni oproštaj u poslednjoj utakmici u sezoni na Enfildu, protiv Aston Vile 20. maja.

"U ovom trenutku nema vremena za opraštanje, biće dovoljno vremena za to u kasnijoj fazi sezone. On je potpuno posvećen timu, kao što verovatno i znate. I to je sve što treba da znamo", rekao je Klop.

Trener Liverpula je istakao i da će pesma navijača Firminu "zauvek ostati tu".

"Mislim da je on jedan od onih igrača da čak, i ako bi došao da igra protiv nas, ljudi bi zaista bili srećni što ga vide", zaključio je Klop.

Fudbaleri Liverpula sutra će gostovati Bornmutu, u utakmici 27. kola Premijer lige. "Crveni" su trenutno peti na tabeli sa 42 osvojena boda.

Kurir sport