PARTIZAN GOSTUJE U LUČANIMA Duljaj: Najveći problem je u glavama, pokušaćemo da okrenemo točak

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da u predstojećoj utakmici protiv Mladosti od svojih igrača traži da budu odgovorni i da "rade isto što i na treningu" i dodao da, ako bude tako, ne bi trebalo da bude problema.

"Nama je svaka utakmica finale, a prva sledeća najvažnija, to je Mladost. Pretpostavljam da će uslovi za igru biti izuzetno teški, ali od momaka tražim da budu odgovorni i rade isto što i na treningu. Ako to budu radili, ne bi trebalo da bude problema", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana gostuju sutra ekipi Mladosti, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Crno-beli nisu slavili u prethodna tri meča i duel u Lučanima dočekuju kao drugi na tabeli sa 18 bodova zaostatka za vodećom Crvenom zvezdom.

foto: Starsportphoto

"Najveći problem je glava. Kada bi igrači ono što rade na treningu preslikali na utakmicu, stvarno ne bih brinuo. Kada dođe utakmica igraju u grču, postoje neki razlozi zašto je to tako, ali to je samo psihološke prirode", rekao je Duljaj.

"Kao točak koji se okreće u kontra smeru, na nama je da to prvo zaustavimo, pa onda da ga okrenemo u onom pravcu u kom treba da se kreće. Nije lako, niko nije rekao da će biti lako. Najveći problem je glava, ali verujem u njih da ćemo zajedno to ispraviti", dodao je on.

Na prethodnoj utakmici protiv Kolubare, navijači Partizana su napustili južnu tribinu sredinom prvog poluvremena kao nastavak protesta protiv uprave kluba.

"Mogu da trošim energiju na ono što mogu da promenim. Pozvao sam na mobilizaciju i došli su moji sinovi i njihovi drugari, moji prijatelji... Nisam ovde da vodim politiku kluba, ovde sam da treniram i da trošim energiju na ono što mogu da ispravim", rekao je Duljaj.

foto: www.partizan.rs

"Da li bi nam bilo lakše da ima više publike, naravno da bi. Moramo sa tim da živimo. Stresna je situacija, ali moramo da naučimo da živimo i radimo pod stresom", dodao je on.

Sa tribina je bilo dosta i negativnih povika prema igračima crno-belih.

"Mnogo je teško kad sa strane čujete neprijatne poruke poslate njima. Imao sam tu situaciju dok sam igrao, ali su mi skandirali protivnički navijači, zato je bilo lakše. Znatno je teže kad takve povike čujete od nekog ko stvarno voli i poštuje Partizan. To tako, to je taj teret Partizana. Mora da se nauči da se živi sa tim, naš zadatak je da gledamo šta možemo da promenimo. Pre ili kasnije će se promeniti", rekao je Duljaj.

Upitan da li ga brine činjenica da je Partizanu ugrožena i druga pozicija na tabeli, Duljaj je odgovorio da se ne plaši.

"Ako se neko boji, taj strah će da prenese i na igrače. Ne plašim se, radim odgovoran posao, ne sme da postoji prostor za bilo koji strah. Kad radiš pošteno i kad si hrabar onda će sve doći na svoje", rekao je Duljaj.

Utakmica Mladost - Partizan na programu je sutra od 18.15.

(Kurir sport)