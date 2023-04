ZNAM DA MU NIJE LAKO! Batak posle VELIKE pobede Vojvodine pričao o kolegi iz Partizana - za Duljaja ima VEOMA JAKU poruku!

Trener Vojvodine Radoslav Batak zadovoljan je prikazanom igrom njegovih miljenika na meču protiv Partizana.

Podsetimo, Vojvodina je sinoć na "Karađorđu" savladala Parni valjak rezultatom 2:1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u Evropu.

Nakon meča, Batak je govorio i o svom kolegi Duljaju.

"Znam da mom kolegi Igoru Duljaju nije bilo lako da preuzme ekipu koja treba da se trgne iz letargije, jer nama trenerima nije lako kada dođemo u takvom trenutku. Ja ga poznajem iz igračkih dana, znam kakav je radnik i profesionalac i ja mu želim sreću u daljem radu", istakao je Batak.

On je istakao da je njegova ekipa igrala vrlo disciplinovano i organizovano.

"Mi smo odigrali disciplinovano i odgovorno, malo smo zakasnili sa odlukama u poslednjoj trećini terena, ali smo to promenili na poluvremenu. Rekao sam igračima na poluvremenu da možemo mnogo više i da ovo nismo mi. Bili smo nekako bez samopouzdanja, ali smo se dogovorili da u drugom delu budemo slobodniji i nakon toga smo poveli i imali još nekoliko šansi. Kada sam došao rekao sam da je svaki igrač bitan, večeras su se istakli rezervisti. Nikolić je pokazao koliko je bitan igrač za nas i počeo je da postiže golove i nadam se da će nastaviti u tom ritmu. Želimo da gradimo tim koji ne zavisi od pojedinca, već da budemo ekipa koja će na kraju da izbaci pojedinca. Igrači su to večeras maestralno odradili, ali nismo još uradili ništa, jer nas već u petak čeka nova utakmica. Čestitam momcima, kao i našim navijačima i rukovodstvu, jer nismo pobedili Partizan na poslednjih osam utakmica. Osećaj je lep, ali nemamo vremena za slavlje. Čeka nas još mnogo posla do kraja prvenstva. Mene raduje što smo pokazali da smo tim i da igrači koji nisu ušli, bili su zadovljni i srećni i to je energija koja nam je potrebna", rekao je Batak.

Kurir sport