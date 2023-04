UŽIVO, VIDEO! PARTIZAN - VOŽDOVAC, crno-beli sa velikim pritiskom dočekuju gradskog rivala

PARTIZAN - VOŽDOVAC

PARTIZAN - VOŽDOVAC Stadion: Partizan Sudija: Pavle Tomić Pomoćnici: Miloš Miškeljin, Nenad Radoičić. PARTIZAN: Stevanović, Filipović, Saničanin, Vujačić, Urošević, Fejsa, Natho, Pantić, Jović, Menig, Rikardo. Trener: Igor Duljaj VOŽDOVAC: Katić, Damjanović, Matić, Jočić, Teodorović, Mijailović, Đorđević, Pantović, Lazarević, Đuričić, Nešković. Trener: Nikola Puača.

Beogradski Partizan u okviru 29. kola Super lige Srbije od 16.30 na svom stadionu dočekuje gradskog rivala, ekipu Voždovca.

Crno-beli su u seriji loših rezultata, sa samo jednom pobedom u poslednjih šest kola, pa ovaj duel dočekuju na četvrtoj poziciji sa 54 boda.

Partizan još od 13. novembra prošle godine ne zna za pobedu na svom stadionu. Ima dva remija i dva poraza od tada. O utakmici trener Igor Duljaj kaže.

"Veliki je pritisak koji se stvara oko Partizana, pokušavam da razgovorom utičem na to da se on smanji, ali je pre svega bitno da ustanovimo problem. Nije prijatno, nije ni lako. Učim da živim pod pritiskom. Za sada sam miran, jer dajem sve od sebe, a kada je tako onda je čoveku lakše. Dosta je ljudi koji vole i poštuju Partizan, koji mi pružaju reči podrške i hrabre me da idem napred. Imperativ rezultata koji imamo moguće da na neki način utiče na pojedince, zavisi koliko i kako, kao i na koga. Na mene međutim ne. Nema povlačenja, kuknjave i bežanja. Voždovac igra kvalitetan fudbal. Žele da igraju, ne ispucavaju loptu i dobro ulaze u igru. Gledao sam dosta njihovih utakmica, imaju sijaset odličnih pojedinaca, ali se ne opterećujem njima i najvažnije mi je kako ćemo mi da izgledamo. Bez obzira na priče da igrači nemaju samopouzdanja ja to na treningu ne vidim. Na treningu rade maksimalno profesionalno i disciplina je na visokom nivou, ali kada dođu utakmice pretpostavljam da utiču veliki ulog i veliki pritisak. Videćemo kako će sve izgledati protiv Voždovca, ali svakako neće biti lako."

Voždovac je trenutno sedmi sa 39 bodova i praktično je obezbedio plej-of. Doduše, poput Partizana, nalazi se u lošijoj formi sa samo jednom pobedom u poslednjih osam kola.

Šef stručnog štaba "zmajeva" Nikola Puača veruje da njegov tim može da odigra egal utakmicu sa renomiranim protivnikom i da stigne do pozitivnog rezultata:

"Kvalitet igrača koji nose njihov dres je daleko veći u odnosu na rezultate koje postižu I sami su toga svesni, tako da mislim da je pitanje trenutka kada će početi da ostvaruju rezultate shodno mogućnostima koje poseduju. Mi se kao i u svakoj utakmici više fokusiramo na sebe, tako će biti i ovog puta. Osnovni cilj je da pokažemo koliki stepen progresa smo dostigli u našem razvoju, u odnosu na poslednji međusobni duel i što se tiče odnosa na terenu i što se tiče rezultata. Duboko verujem da imamo kvalitet da odigramo jednu egal utakmicu sa renomiranim protivnikom. Prvi uslov za to je da prikažemo svoje najbolje izdanje, a posledično tome možemo se nadati pozitivnom ishodu."

U prvom delu prvenstva Partizan je na "krovu" slavio sa 4:0.

