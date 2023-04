LOVREN SE SMEJAO NA PITANJE O NAJBRUTALNIJEM STARTU KOJI JE MARAKANA VIDELA: Mislim da bi srpski navijači ušli na teren! (VIDEO)

Doskorašnji reprezentativac Hrvatske, Dejan Lovren, prisetio se utakmice protiv Srbije koju nikada neće zaboraviti.

Defanzivac koji je nakon Svetskog prventstva u Kataru odlučio da se oprosti od dresa nacionalnog tima bio je gost podkasta "Inkubator", a voditelj je započeo priču o utakmici koju je Hrvatska odigrala protiv Srbije 2013. godine u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" završena je rezultatom 1:1, a obeležio ju je neverovatan start Josipa Šimunića kojem je pokazan direktan crveni karton nakon što je brutalno ušao u duel sa Miralemom Sulejmanijem kako bi sprečio kontranapad.

Lovren je najpre uporedio utakmice protiv Srbije sa onim koje je odigrao protiv Brazila.

– To su utakmice koje ne igraš svaki dan, to je kao utakmica sa Brazilom. U mojim očima, to je kao da igraš protiv Brazila. Ideš da daš sve od sebe jer osetiš tu energiju jer će pucati na sve strane... Gledao sam celu utakmicu u Beogradu gde sam bio levi bek. Paklena atmosfera, nikada to neću zaboraviti", rekao je Lovren.

On se potom prisetio i pomenutog starta Šimunića.

- Uh... Ha-ha-ha! Gledao sam i nisam mogao da verujem. Nisam očekivao takav start, to je kao da te je bus pokosio, ajde ćao. Šimunić je to prihvatio i odmah je krenuo i dobro je da je tako. Da je bilo šta drugo mislim da bi navijači ušli na teren - poručio je Lovren.

