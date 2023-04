NAJBITNIJE JE DA ODIGRAMO MUŠKI! Kerkez respektuje Partizan, ali veruje da njegov tim može ponovo da pobedi crno-bele!

U samo tri dana razmaka Čukarički i Partizan će odigrati dva meča.

Prethodni, započet 11. aprila, a završen tek u četvrtak uveče rešio je u svoju korist tim koji sa klupe predvodi Dušan Kerkez (1:0). Taj ishod odredio je i raspored u plej-ofu za oba tima, koja će u nedelju (18,30 časova) na stadionu na Banovom brdu ponovo odmeriti snage, ovoga puta u prvom kolu doigravanja.

- Želeo bih najpre da čestitam mojim momcima na pobedi protiv Partizana, smatram da smo u prethodnoj utakmici zasluženo osvojili tri boda, da smo u čvrstom meču bili bolji upravo za taj jedan gol. Bilo je dosta nervoze, ali je to i normalno, zbog svega što se izdešavalo. Možda smo u pojedinim trenucima te utakmice žurili u nekim momentima da damo direktan pas. Kad smo na početku drugog poluvremena postigli gol, bilo je mnogo lakše. Izdržali smo i pritisak Partizana u pojedinim momentima – kazao je šef struke Čukaričkog Dušan Kerkez, koji je potom nastavio:

- Ovo su takmičarske utakmice, igra se na rezultat. Ne može ni da se očekuje prelepa igra sa obe strane. Ali, bilo je ritma, tempa, dobrih situacija. U nedelju ćemo igrati ponovo, očekujem sličnu utakmicu. Dobro ćemo se spremiti, analizirati sve što se dešavalo na prethodnoj utakmici. Bitno je da odradimo sve što je do nas.

foto: @starsport

Svestan je Kerkez da se Partizan neće predavati i da će se borba za mesta koja vode u Evropu u plej-ofu najverovatnije voditi do poslednjeg kola Super lige.

- Znamo kakav individualni kvalitet ima Partizan. Bilo je mnogo bitno da i u defanzivi i u ofanzivi odradimo sve taktički perfektno, a igrači su to ispoštovali. Imaćemo, nadam se, ovakvih utakmica i u Evropi naredne sezone. Tu se ne umire u lepoti, već se igra na rezultat, čvrsto, ali je najbitnije da se igra glavom. Uz naravno tempo i trčanje, da se ne upadne niti u euforiju niti u bilo kakvu frku. A ove utakmice to mogu da donesu, izuzetno su bitne. Jednostavno, zaboravili smo meč od četvrtka, sad je potrebno da odigramo na sličnom nivou i na startu plej-ofa.

Čukarički je delovao prilično homogeno u prethodnom meču, gotovo da nije bilo slabog mesta u ekipi, a svako od igrača dao je doprinos velikoj pobedi, prvoj nad crno-belima posle tri i po godine.

- Ako hoćete da napravite rezultat, morate da igrate timski. Može da se izgubi, ali bez igre jedan za drugog, bez požrtvovanja i timskog duha, ne možete daleko da dogurate. Dosta smo radili na tome, moram da pohvalim igrače, oni su ti koji sve to pokazuju na terenu. Ali, moramo da igramo verovatno još bolje u nedelju da bismo izborili pozitivan rezultat protiv Partizana na startu plej-ofa.

Činjenica je da je Čukarički dugo čekao na trijumf protiv nekog od večitih rivala.

- Ubediti igrače u Srbiji da mogu da pobede Crvenu zvezdu i Partizan i da mogu da budu ispred njih, nije lako. Sve je to razumljivo, ali je to proces na kojem se radi. Svesni smo kvaliteta koji posedujemo. Zimus smo napravili veliki pomak, bodovno smo dosta zaostajali u odnosu na Partizan i TSC. Verovao sam u ekipu od prvog dana, ali u fudbalu se sve zaboravlja. Sad je bitno da ekipa pokaža da je prava. Manje je bitno kakav će rezultat biti u nedelju, mnogo je bitnije da odigramo muški. Partizan je svoj kvalitet pokazao mnogo puta ove sezone, to je veliki klub. Opet, gradimo svoj put i smatram da smo zasluženo tu gde smo pred početak plej-ofa – zaključio je Kerkez, pred meč na Banovom brdu, koji će ponovo biti igran bez prisustva navijača.

