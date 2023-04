REZULTAT JE REALAN, BILI SU BOLJI ZA TAJ GOL! Matijašević posle poraza od TSC-a: I dalje imamo sve u svojim rukama za drugo mesto!

TSC je slavio u derbi meču drugog kola plej-ofa Super lige Srbije protiv Čukaričkog (1:0).

Iako su poraženi, Brđani su sportski čestitali rivalu zasluženo pobedu, a sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević želeo je da istakne:

- Imali smo prilike da gledamo kvalitetnu utakmicu, sa naše strane u pojedinim trenucima, sa njihove tokom većeg dela meča. Rezultat je realan, iako je možda moglo da bude nerešeno. U suštini, bili su bolji za taj gol. Istakao bih i korektno suđenje, ne bih da izdvajam poneku grešku, to je normalno i dešava se. Sve je bilo koretkno, borbena utakmica ekipa koje žele drugo mesto – kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević, koji je potom nastavio:

- Čestitao sam i sudijama i svim akterima meča. Ovakav fudbal treba da nam bude. Borićemo se do kraja, imamo isti broj bodova, TSC je trenutno u nešto boljem položaju. Imaćemo u nedelju utakmicu protiv Crvene zvezde koja je ubedljivo prva na tabeli. Neki igrači su dobili kartone, moraće da pauziraju, ima i onih koji su zaradili povrede... Ali, ne odustaje od bilo čega.

Nije poraz u Bačkoj Topoli poremetio belo-crne, niti je promenio bilo šta u startnim ambicijama kluba.

- Rekao sam i na početku sezone, naš cilj je da budemo među tri najbolje ekipe, u Kupu Srbije što dalje da doguramo. I dalje imamo sve u svojim rukama za treće, možda i za drugo mesto. Na igračima je da poslednjih mesec dana shvate na način na koji su i do sada, da se maksimalno posvete obavezama.

Činjenica je da su dva meča protiv Partizana, u kojima je Čukarički oba puta slavio sa po 1:0, prilično potrošila ekipu, i psihički i fizički.

- Nije lako Partizan dva puta pobediti u razmaku od četiri dana. Ne znam da li je neko drugi to uspeo da uradi. Oni imaju svoje probleme, to je sada i verovatno nikad više. Sad smo se malo izdvojili mi i TSC, ali moramo da imamo kontinuitet. Niški Radnički je pre nekoliko godina bio drugi, pa je sad u problemu. Idemo korak po korak, nije sve ovo slučajno, radimo planski. Pored završnih borbi za Evropu, fokusiramo se na letnji prelazni rok. Sigurno je da Partizan sebi neće dozvoliti da bude u situaciji kao ove godine, biće zanimljivija borba za titulu, siguran sam i za Evropu.

Sledi još jedan derbi duel na stadionu „Rajko Mitić“, protiv Crvene zvezde koja je već obezbedila titulu prvaka i plasman u grupnu fazu Lige šampiona za narednu sezonu (nedelja, 17 časova).

- Bitno je da momci izađu na teren i da daju sve od sebe. Ne možemo da kažemo da ćemo sigurno napraviti nešto protiv Zvezde, ali moramo da se borimo. Svaka utakmica nam je bitna. Igrači mi uvek kažu: „Šta sad direktore, jel ` sledeća najbitnija?“ Jeste! Jedan poraz nas nije poremetio, nije uzdrmalo ni igrače ni klub. Nije TSC demonstrirao silu kao na nekim mečevima, na kojima su imali i po 15 šansi. Imali smo i mi svoje prilike, da je iskorišćena šansa kad je Tomović mogao da doda loptu, potom kad je Kovač pogodio prečku, Badamosi imao dve šanse... Ali, ponavljam, bili su bolji za gol. Fudbal u Srbiji može da se igra kako treba, može da se čestita protivniku, sudijama, Savezu na organizaciji... Mi smo zaista džentlmenski čestitali ekipi iz Bačke Topole, čestitao sam i našim igračima, nije bilo nekih incidenata, osim sitnih koškanja, koja se dešavaju na derbi mečevima.

Čukarički je blizu toga da izbori plasman u Evropu, do kraja sezone biće jasno i sa koje pozicije. Na Banovom brdu ništa nisu želeli da prepuste slučaju, pa su čelnici kluba obišli stadion u Loznici, koji je u finalnoj fazi izgradnje.

- Zajedno sa Goranom Grkinićem obišao sam stadion u Loznici, izgleda fenomenalno. Treba da ga završe do kraja, ima još vremena. Mi najpre treba da vidimo koju ćemo poziciju zauzeti, od koje faze ćemo krenuti u Evropi... Ako uspemo u tome, biće nam čast da zaigramo u Loznici, tamo ljudi vole fudbal, biće na tribinama sigurno nekoliko hiljada gledalaca. Ako dođemo do grupne faze nekog takmičenja, uz adekvatna pojačanja i dobro odrađene pripreme, moraćemo da se predstavimo u dobrom svetlu, da reprezentujemo naš klub i Srbiju, a opet publika u Loznici će imati priliku da gleda vrhunski fudbal. Ali, hajde da prvo napravimo rezultat.

Paralelno sa završnim borbama u Super ligi i Kupu Srbije, u Čukaričkom rade i na formiranju tima za narednu sezonu.

- Planiramo otkupe ugovora Badamosija i Sisoka, pokazali su da zaslužuju da igraju u Čukaričkom i da znače ekipi. Što se tiče Lučića, imamo isti plan, ali ne možemo da budemo nekorektni prema Zvezdi, oni imaju prednost da ga vrate, uz adekvatne uslove koji stoje u ugovoru. Planovi su nam da otkupimo svu trojicu – kazao je Matijašević, koji je potom govorio o poslednja dva pojačanja i njihovom statusu:

- Popoviću ističe ugovor sa Crvenom zvezdom, sa njime ćemo sesti i razgovarati. Pankov ima ugovor još godinu dana, ukoliko crveno-beli žele da se on vrati, tu ne možemo ništa. Voleo bih da on ostane na Banovom brdu, do kraja avgusta, pa možda i da se proda iz Čukaričkog, dok ne nađemo adekvatnu zamenu. Imamo Gajića i štopere koji su izuzetno mladi. Znamo na kojim pozicijama ćemo tražiti pojačanja, ali gro ekipe će ostati na okupu.

Nekoliko momaka iz Čukaričkog je na pozajmicama u klubovima Super i Prve lige Srbije, gotovo svi su igrali zapažene uloge u timovima u kojima su na „kaljenju“.

- Neke od njih ćemo sigurno vratiti, ima onih koji su pod ugovorom. Sve ćemo uraditi u dogovoru sa direktorom Grkinićem i šefom Kerkezom. Neke ćemo možda i prodati, odlučićemo sve do početka priprema.

Nije želeo Matijašević da zapostavi ni mlade igrače, proistekle iz Omladinske škole Čukaričkog, niti one sličnih godina koji su dovođeni zbog velikog potencijala.

- Uvek u našem timu ima četiri-pet mlađih igrača. Protiv TSC-a su na primer igrali Drezgić, Rogan, Tomović i Lučić. Na klupi su bili Kovačević, Igor Miladinović, Serafimović, Dragović, Spasojević... Moraju da sačekaju tajming, a potom da iskoriste šansu koju dobiju.

