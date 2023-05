MILOJEVIĆ POSLE POBEDE NA KROVU: Bitno je da napadači pogađaju

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju da pobeđuju, a ovog puta je savladan Voždovac rezultatom 0:2, čime šef stručnog štaba Miloš Milojević može da bude zadovoljan.

Bitno je da smo pobedili. Mnogo lepih akcija, ali je falilo efikasnosti i to je nešto što me brine, jer imamo dve izuzetno bitne utakmice do kraja sezone, to su polufinale i, nadam se, finale kupa i takođe, u prvenstvu dočekujemo Vojvodinu i Novi Pazar, a gostujemo Radničkom 1923. Dobro je što možemo da rotiramo pored ovog što smo imali danas, jer u protokolu nisu bili Spajić, Milunović, Rodić, Krstičić i Gobeljić, i to je luksuz. Osetila se neiugranost, bez želje da nekog kritikujem, ali možda su neki nastojali malo više da sami rešavaju, umesto da to čine kolektivno, međutim, videli su u ove dve utakmice da to ne ide tako. Ima još stvari na kojima možemo da radimo do kraja sezone - počeo je Milojević.

U strelce su se upisali - Pešić koji se oporavio od povrede i mladi Mijatović koji je postigao prvenac.

- Važno je da su njih dvojica upisali pogotke, iako su imali prilika da još bolje odreaguju u kaznenom prostoru i upišu još koji gol. Žao mi je što se Ivanić nije upisao u strelce, jer često ulazi u šanse, pogotovo u poslednje tri, četiri utakmice. Svakako, bitno je za Mijatovića da dobija šansu i postiže golove, te raste iz utakmice u utakmicu. Ima talenta, mlad je, imao je tu sreću da debituje u prvenstvu, Evropi, upiše prvenac i ako se održi na zemlji, biće dobar - podvukao je Milojević.

