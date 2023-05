SELEKTOR ČVRSTO STOJI NA ZEMLJI! Luković "spušta loptu" posle trijumfa nad Italijom: Nema mesta euforiji, želimo u nokaut fazu EP!

Kadetska selekcija Srbije (U17) u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Mađarskoj savladala je Italiju rezultatom 2:0 i u poslednjem kolu protiv Španije boriće se za plasman u četvrtfinale.

Selektor Aleksandar Luković čestitao je svojim igračima na izvanrednoj utakmici protiv Italije i istakao da je pobeda od 2:0 najbolja nagrada za njihov odnos prema obavezama i način na koji reprezentuju svoju zamlju na velikom takmičenju.

"Sve o čemu smo za ovo kratko vreme između dve utakmice razgovarali i dogovorili se, sprovedeno je u delo. Zasluženo su pobedili jednu vrlo ozbiljnu i kvalitetnu reprezentaciju. Italija je fenomenalan tim, čestitao bih takođe svom kolegi i velikom prijatelju Кoradiju na fer i muškoj igri. Patili smo danas, svakako, bilo je problema u određenim periodima meča, ali smo u svakom trenutku znali šta hoćemo. Nije lako vratiti se posle poraza na startu turnira, to mogu samo kvalitetni momci. Namerno ne kažem igrači, jer oni imaju još mnogo da uče i rade. Verujem u njih, znam sa kakvom grupom ljudi sarađujem već dve godine. Tu ne mislim samo na momke, već i na svoje saradnike iz stručnog štaba koji rade fantastičan posao", kaže Luković i dodaje:

"Imamo dva dana za analizu i pripremu utakmice protiv Španije za koju se potvrdilo da je najkvalitetnija ekipa u našoj grupi. Znate kako, nekada vam i protivnik dozvoli da igrate onoliko koliko on misli da treba. Uradićemo šta je do nas i dati sve od sebe da prođemo u drugi krug prvenstva. Nema mesta euforiji, mnogo je važno što smo pobedom protiv Italije došli u situaciju da sudbinu držimo u svojim rukama. Ovi momci su svojim odnosom, ponašanjem i konstantnim odricanjem u poslednje dve godine, zaslužili da budu deo najveće evropske smotre i da do poslednjeg kola budu u konkurenciji za plasman u nokaut fazu".

foto: FSS

Ponovo jedan od najzapaženijih aktera u našem timu, Andrija Maksimović, kaže da je pobeda Srbije protiv Italije u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Mađarskoj, najbolji dokaz karaktera koji krasi njegovu generaciju.

"Nismo pali posle poraza od Slovenije, smogli smo snage da prevaziđemo teškoće i ušli još jače u duel sa Italijom. Pokazalo se još jednom da smo jaka i kvalitetna grupa, pokazali smo kako se bori za boje reprezentacije Srbije. Skoro 97 minuta bez greške, taktički odgovorno, disciplinovano, uz bespoštednu borbu na svakom delu terena. Zahvalio bih se Popoviću na asistenciji, sjajno je primetio da sam na drugoj stativi, neverovatan je osećaj dati gol na ovako važnom takmičenju", rekao je Maksimović.

Golovima protiv Slovenije i Italije, Mihajlo Cvetković je istakao kandidaturu za najboljeg strelca naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu:

"Utisci su izvanredni, vratili smo se iz teške situacije i sada smo ponovo u igri za plasman među osam najboljih selekcija na kontinentu. Posle lošeg starta i poraza od Slovenije, verovali smo da možemo do podviga sa Italijom, hemija u ekipi je na izuzetno visokom nivou i puni smo samopouzdanja. Moj pogodak je plod odlične igre celog tima u defanzivi, čekali smo kontru i posle divne akcije rešili pitanje pobednika. Istog trenutka kada je sudija označio kraj, stavili smo tačku na Italiju i okrenuli se duelu sa Španijom. Daćemo sve od sebe da prođemo u nokaut fazu šampionata", kaže Cvetković.

Junak pobede protiv Italije bio je dvostruki asistent Matija Popović:

"Opekli smo se na startu sa Slovenijom, ali nijednog trenutka nismo gubili nadu. Znali smo da ta utakmica ne sme da bude poslednja reč ove generacije. Pokazali smo karakter i ostali u trci za plasman u četvrtfinale. Uopšte me ne zanima individualni učinak, moje asistencije i golovi Maksimovića i Cvetkovića rezultat su zajedničkog rada cele ekipe. Predstoji nam ova dva dana detaljna analiza Španije i ako pristup utakmici bude isti kao protiv Italije, ne strahujem za prolaz u drugi krug prvenstva.“

Kurir sport