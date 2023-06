BILO BI NESTVARNO ISPISATI TU ISTORIJU! Haland želi da sa Sitijem osvoji triplu krunu, nikada nije bio ovoliko MOTIVISAN!

Fudbaler Mančester sitija Erling Haland rekao je da će uraditi sve što može da pomogne klubu da osvoji istorijsku triplu krunu.

Siti je ove sezone odbranio šampionsku titulu u Premijer ligi i mogao bi da osvoji još dva trofeja - Ligu šampiona i FA kup.

Ekipa će u subotu od 16 časova igrati u finalu FA kupa protiv gradskog rivala Junajteda, a 10. juna u finalu Lige šampiona protiv Intera.

Jedini engleski klub koji je osvojio ta tri trofeja je Mančester junajted 1999. godine.

"Bilo bi nestvarno ispisati tu istoriju", rekao je 22-godišnji Haland, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Siti do sada nije osvojio Ligu šampiona, a Haland se nada da bi on mogao da pomogne u osvajanju najvrednijeg evropskog trofeja.

"Zbog toga su me naravno doveli, da to osvojimo, ne moramo to da krijemo. To bi značilo sve. Uradiću sve što je moguće da pokušamo to da ostvarimo. To je moj najveći san i nadam se da se snovi ostvaruju. Ali to neće biti lako, igramo dva finala protiv dve dobre ekipe koje će učiniti sve što mogu da nam to unište. Biće motivisani, biće spremni i moramo da igramo najbolje, pošto ako igramo naš najbolji fudbal, imamo dobre šanse to da uradimo", naveo je Haland.

Siti je u završnici sezone uspeo da nadoknadi bodovni zaostatak za Arsenalom i osvoji treću uzastopnu titulu sa trenerom Pepom Gvardiolom.

"Jurili smo čitave sezone i kad smo osvojili Premijer ligu osetili smo veliko olakšanje. Sada su nam ostala dva finala i jedino se na to koncentrišemo pre nego što odemo na odmor", dodao je norveški napadač, koji je sa 36 golova najbolji strelac Premijer lige ove sezone.

On je prošlog leta iz Borusije Dortmund prešao u Siti i u prvoj sezoni se istakao. Osim što je oborio rekord Premijer lige po broju golova u sezoni, Haland je postigao 52 gola u svim takmičenjima.

Domaći novinari su ga proglasili najboljim igračem lige i prvi je koji je u istoj sezoni osvojio nagradu za najboljeg igrača Premijer lige i nagradu za najboljeg mladog igrača lige.

foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

On je jedan od najprepoznatljivijih fudbalera, a rekao je se njegov život sada promenio i da je jedini način da se nosi sa slavom - da je prihvati.

"To je lepo, znači da sam nešto uradio kako treba. Moj život se promenio, sada više ne mogu da živim normalno. Takav je sada moj život, ne mogu da se žalim. Poušavam da uživam u svakom trenutku i tako je. Visok sam 196 centimetara i imam dugu plavu kosu i gde god da odem, ljudi će me prepoznati. Takav je sada moj život, šta mogu?", dodao je.

Haland smatra da je mnogo napredovao ove sezone i da može da bude još bolji u svemu.

"Razvijam se na pozitivan način i to je zaista važno pošto sam i dalje mlad. Imam 22 godine, duga karijera je ispred mene i moram i dalje da se razvijam. O tome sam razmišljao pre više od godinu dana kada sam odlučivao o narednom koraku", naveo je Haland.

Govoreći o predstojećem finalu FA kupa, Haland je rekao da će Junajted biti motivisan, ne samo jer želi da pobedi gradskog rivala i osvoji drugi trofej u sezoni posle Liga kupa, već da bi sprečio Siti da ponovi njihovu triplu krunu.

"Neće biti lako. Moramo da igramo našu igru. Moramo da ne razmišljamo mnogo, nego da se koncentrišemo na sebe i odigramo utakmicu kakvu bi trebalo da odigramo. Na kraju ćemo videti, to je 90 minuta fudbala i oni koji budu najbolji u tim utakmicama mogu da pobede", rekao je Haland.

Kurir sport