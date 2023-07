ŠVAJNŠTAJGER ŽESTOKO UDARIO PO GVARDIOLI: On je kriv za pad nemačkog fudbala!

Bivši nemački fudbalski reprezentativac Bastijan Švajnštajger izjavio je da je trener Mačester sitija Pep Gvardiola jedan od krivaca za pad reprezentacije Nemačke i da je Nemačka izgubila svoj stil igre zbog Španca.

"Kada je Pep Gvardiola došao u Bajern Minhen, kada je došao u Nemačku, svi su verovali da moramo da igramo njegov stil igre, poput kratkih pasova. Nekako smo gubili naše vrednosti", izjavio je Švajnštajger za Talksport.

foto: Nigel Keene/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Švajnštajger je dve godine sarađivao sa Gvardiolom u minhenskom Bajernu.

"Mislim da je većina drugih zemalja na Nemačku gledala kao na borca, nekoga ko može da trči do kraja. Izgubili smo snagu poslednjih sedam, osam godina. Više smo se fokusirali na to da jedni drugima lepo dodamo loptu. To je jedan od razloga", rekao je Švajnštajger.

Švajnštajger je napustio Bajern 2015. godine a sa reprezentacijom je osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine.

Kurir sport