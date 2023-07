SLIKA SINIŠE MIHAJLOVIĆA KRIJE STRAŠNU PRIČU: U nju je pucao njegov najbolji prijatelj u Hrvatskoj! Sada je izložena u Beogradu

Slavnim fudbalerima Siniši Mihajloviću i Paolu Rosiju u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu organizovana je izložba.

Posetioci će do 3. avgusta biti u prilici da vide brojne eksponate iz života dvojice sportista.

Ipak, posebnu pažnju privlači legendarna fotografija Siniše Mihajlovića u koju je pucao njegov najbolji prijatelj. Siniša je na fotografiji u dresu reprezentacije Jugoslavije, a priča o slici krije jezivu istoriju.

foto: Petar Aleksić

Mihajlović je rođen u Hrvatskoj, ali kada je izbio rat morao je da pobegne. Njegovu rodnu kuću je spalio njegov najbolji drug iz detinjstva, Stipe. I to nije sve, on je pucao u Sinišinu sliku.

Siniša se pet godina kasnije prvi put našao oči u oči sa njim. U svojoj autobiografiji Mihajlović je opisao kako je izgledao susret njih dvojice u Zagrebu, kada je reprezentacija Jugoslavije igrala protiv Hrvatske.

Sinišin nekadašnji prijatelj, koga je smatrao bratom, molio je za oproštaj. I dobio ga je, jer je Miha pokazao i tada kakva je ljudska gromada, spremna da oprosti i najteže zločine.

- Pod mojim pritiskom, roditelji su spakovali najnužnije stvari i doselili se u Beograd. Priključio nam se i brat Dražen. Posle je do nas stigla vest da je naša kuća u Borovu minirana i da je neko ispalio metak u moju sliku na zidu. U tom groznom činu bilo je određene simbolike, poruka je bila više nego jasna. Ko je mogao da baci bombu na našu kuću? Ko je i zašto pucao u moju i Draženovu sliku? Ta pitanja su me proganjala dok napokon nisam saznao istinu. To je učinio Stipe, jedan od mojih najboljih drugova iz detinjstva, kojeg sam doživljavao kao brata. Videli smo se 2000. godine u Zagrebu. Došao je u hotel i pitao me da li sve znam. Priznao mi je da je zapalio kuću, ali i spasao moje roditelje. Oprostio sam mu

Na izloženoj fotografiji stoji opis.

- Jedan od najboljih prijatelja Siniše je pucao u njegovu fotografiju u njegovoj kući u Borovu, u Hrvatskoj, u mestu gde je rođen. Posle toga, porodica Siniše napušta kuću i beži u Beograd 1991. godine, baš kada je i 200.000 Srba proterano iz Hrvatske.

