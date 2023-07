IZLOŽBA POSVEĆENA MIHAJLOVIĆU I ROSIJU U BEOGRADU: Sinišin brat Dražen se rasplakao

1 / 24 Foto: Petar Aleksić

U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba posvećena dvojici kultnih ličnosti životnog stila i fudbala, Siniši Mihajloviću i Paolu Rosiju.

Siniša Mihajlović je posle duge borbe sa leukemijom preminuo 16. decembra 2022. godine.

Legenda italijanskog fudbala Paolo Rosi preminuo je dve godine ranije, tačnije 10. decembra 2020. godine.

Svečanu vrpcu presekli su Nj. E. Ambasador Italije u Beogradu Luka Gori, potpredsednica Vlade i ministarka kulture RS Maja Gojković, kao i ćerke Paola Rosija Marija Vitorija i Sofi Elena.

Izložba se prostire iz Glavne galerije, galerije Anastas i Galerije mladih. Organizovano u delovima posvećenim Paolu Rosiju, Siniši Mihajloviću, međunarodnom i jugoslovenskom sportu i običnom životu. Tema je posvećena ličnim karakteristikama u javnoj kulturi i javnom životu Srbije i Italije.

Publika će moći da pogleda izložbu do 3. avgusta.

Svečano otvaranje se održalo u prisustvu i obraćanju prisutnima direktorke MPU Biljane Jotić; potpredsednice Vlade i ministarke kulture RS Maje Gojković; Nj.E. Ambasadora Italije u Beogradu Luke Gorija; članova porodica Rosi i Mihajlović (Federike Kapeleti i Dražena Mihajlovića), predsednika Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Roberta Ćinkote; direktora izložbe Marka Škembrija.

Besplatan ulaz je od utorka do subote od 11 do 19 časova i u nedelju od 11 do 18 časova.

- Zadovoljstvo mi je da vam se obratim na otvaranju ove inspirativne izložbe posvećene velikanima svetskog fudbala, Siniši Mihajloviću i Paolu Rosiju. Ovo je za mene veoma emotivan momenat, budući da me za Sinišu Mihajlovića vezivalo dugogodišnje lično i porodično prijateljstvo. Legendarni srpski fudbaler i na prvom mestu čovek velikog srca, ostavio je neizbrisiv trag u svetu sporta. Svojom jedinstvenom pojavom i životnim stavom, osvojio je srca mnogobrojnih ljubitelja „najvažnije sporedne stvari na svetu“ širom planete.

U igračkim danima, kasnije kao trener i selektor, svoj karakter beskompromisnog borca najbolje je pokazivao na terenu, unoseći u fudbalsku igru snažne emocije i retko viđen žar. Bio je nezamenljivi reprezentativac svoje zemlje i jedan od ključnih igrača tima Crvene zvezde koji je postao šampion Evrope i ostvario najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala. Ljubimac navijača u Jugoslaviji, Srbiji i svojoj drugoj otadžbini Italiji, bio je jedan od ne tako brojnih sportista koji je svugde u svetu uživao puno poštovanje protivničkih igrača i simpatizera.

Kao nekadašnji gradonačelnik „Srpske Atine“, ponosna sam na to što je Siniša Mihajlović poneo titulu počasnog građanina Novog Sada u mom mandatu. Njegova ljubav prema svom narodu i državi, dobročinstvo, plemenitost i humanost, ostaće zabeleženi kao redak Božji dar. Dobrim delima nesebično je vraćao nadu u bolje sutra, na prvom mestu deci i omladini bez roditeljskog staranja. Zbog svega što je kao sportista i čovek uradio za našu zemlju, dugujemo mu veliku zahvalnost i poštovanje. Da naš Grande Siniša nije, niti će biti zaboravljen, pokazuje i to što ga je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posthumno odlikovao Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane i postignute rezultate u oblasti sporta.

Dame i gospodo, Siniša Mihajlović i Paolo Rosi bili su najbolji predstavnici svojih zemalja, šampioni sveta i Evrope, majstori fudbala i uzori mladima, a na prvom mestu dobre osobe i jake ličnosti.

Iako setna i tužna što dvojica velikana više nisu sa nama, ohrabruje to što i ovim događajem čuvamo uspomenu na njih. Zahvaljujem porodicama Mihajlović i Rosi i Muzeju primenjene umetnosti na realizaciji ove izložbe, koja će, sigurna sam, dati pogled na čuvene sportiste iz jednog novog ugla i učvrstiti prijateljstvo naše dve zemlje - poručila je Maja Gojković.

Nj.E. ambasador Italije u Beogradu Luka Gori je rekao:

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo se danas okupili ovde u znak sećanja na dvojicu čuvenih igrača u Italiji i Srbiji. Naš Pablito postao je heroj nacije kada je 82. Doneo Italiji treću svetsku titulu na Mundijalu u Španiji. Svi ga pamtimo po izuzetnom talentu, šarmu i društvenom angažmanu. Uz brojne sportske uspehe Siniša je pravi primer ujedinjenja dva naroda i neko ko je uspeo da ujedini navijače pola Italije. Hvala porodici fudbalera za pomoć u našoj inicijativi i današnjem prisustvu.

Otvaranju izložbe u Beogradu prisustvovala je i Frederika Kapaleti, udovica Paola Rosija, zajedno sa ćerkama Marijom Vitorijom i Sofi Elenom.

- Ovo je za mene veoma emotivan trenutak, biti ovde na orvaranju sa naše dve ćerke. Bila sam pre par nedelja u ambasadi kada smo najavili izložbu. Ovo je veoma posebna izložba, o dva šampiona. Moj suprug je predstavljao zemlju na najbolji mogući način, a Siniša je bio jako voljen i širom Italije. Oni su bili mnogo više od svoje profesije i dandanas žive u našim srcima i čitavom svetu.nadam se da će ova izložba pospešiti jedinstvo između naše dve zemlje, koje već postoji.

Veoma emotivno se prisutnima obratio Dražen Mihajlović, brat Siniše Mihajlovića. On je sa knedlom u grlu i suzama u očima pričao.

- Poštovana ministarko kulture Majo Gojkpvić, želim da vam zahvalim na ovim rečima koje ste uputili. Mnogo sam emotivan. Siniša je 2017. Godine odigrao poslednju utakmicu u Novom Sadu i vi ste nam mnogo pomogli u tome, hvala vam.

Želim da se zahvalim i direktorki muzeja što je otvorila vrata svoje kuće da primi ova dva čoveka i sportista. Posebnu zahvalnost dugujem Darku Popoviću, na čiju inicijativu imamo deo rezervisan za Sinišu Mihajlovića. Rekao je da su dani italijanskog fudbala u Srbiji bez Siniše. On je bio most koji je spajao dva naroda. Hvala i dirikteru ove izložbe zaista je uradio sjajan posao, nadam se da će se svima svideti. Ovo je zaista jedno veliko delo. Hvala.

Kurir sport / A.S.