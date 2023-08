OVO JE FUDBALSKI DOGAĐAJ DANA U SRBIJI: Evo gde možete gledati prenos meča Vojvodina - APOEL

Danas su na programu revanš mečevi 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Ljubiteljima fudbala u Srbiji najzanimljiviji je meč Vojvodina - Apoel. Kiprani su u Novi Sad doneli prednost 2:1 iz prvog meča.

Prenos meča sa stadiona "Karađorđe" možete pratiti na Arena Premium 1 kanalu (20.00). Takođe, tekstualni prenos možete pratiti na Kuriru.

foto: EPA

Fudbaleri Vojvodine moraju brzo da zaborave debakl na Marakani od Crvene zvezde jer ih večeras očekuje "biti ili ne biti" meč. "Lale" u revanšu druge runde kvalifikacija Lige konferencije dočeku APOEL iz Nikozije (20.00).

Novosađani su u prvom susretu poraženi sa 2:1, pred njima nije lak zadatak. Trener Vojvodine Radoslav Batak protiv Zvezde nije izveo najjači tim, kominovao je s mlađim fudbalerima da bi večeras njegovi momci imali snage da od prvog minuta nametnu jak tempo.

- Ubedljiv poraz od Zvezde nas nije poremetio u onome što radimo i želimo, a to je da pružimo što bolju igru u revanšu s APOEL, jer smo, posebno u drugom poluvremenu duela u Nikoziji, videli da možemo da igramo s Kipranima. Želimo pobedu i prolaz u treću rundu kvalifikacija i ubeđen sam da to možemo da ostvarimo. Sigurno ćemo biti jači nego na Kipru, Malbašić je spreman i to nam mnogo znači. Bilo bi super kada bi se i Kajević našao na terenu - rekao je za Sportski žurnal Nikola Čumić.

foto: Starsport

Potrebna je i žestoka pomoć navijača, a Čumić se mada da će tribine "Karađorđa" biti pune.

- Očekujem to jer smo u prvom susretu pokazali našim navijačima da imaju čemu da se nadaju. Može neko da kaže kako je APOEL imao veliki broj šansi, ali smo ih imali i mi. Ja sam u sedmom minutu imao priliku, da sam pogodio, ko zna šta bi se dešavalo u nastavku te utakmice. Zato pozivam sve koji vole Vojvodinu da nam pomognu večeras jer verujem da možemo da prođemo u naredno kolo. Potreban nam je taj 12. igrač jer ovo je velika prilika, ne samo za nas, nego i za sve simpatizere kluba - dodao je kapiten kluba iz Novog Sada.

Danas će u prodaji biti karata za zapadnu tribinu, a kapija stadiona biće otvorene dva sata pred početak utakmice.

(Kurir sport)