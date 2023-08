SRPSKOM TRENERU U GRČKOJ UKRALI AUTO KUPLJEN PRE 2 DANA! Otišao u policiju, a tamo ga je dočekao NOVI ŠOK: Tada sam shvatio...

Turisti, ali i građani Grčke sve češće se suočavaju sa problemom krađe automobila, kao i činjenicom da je ovakva vrsta kriminala povećana u Grčkoj, a jedan od onih koji su prošli kroz ovo gorko iskustvo jeste i srpski kondicioni trener Filip Jorgić.

- Radim sa Mijatom Gaćainovićem, bio sam u hotelu u elitnom delu Atine u kojem uglavnom žive svi fudbaleri, poveo sam i devojku da provedemo neko lepo vreme kada sam van kampa - počeo je svoju priču Filip.

foto: Printscreen/Facebook

Auto kojim je doputovao bio je ganc nov, kupljen samo dva dana pre njihovog polaska u Grčku, čak nije ni stigao da ga osigura. Parkirao ga je prekoputa hotela gde se inače parkiraju svi gosti, jer sam hotel nema svoj parking, ne slutivši šta ga čeka.

- Veče pred polazak moja devojka i ja bili smo na večeri sa Mijatom i njegovom suprugom, vratili smo se oko deset sati. Parkirao sam auto i ostao budan skoro do pola tri jer sam radio na laptopu, auto je bio na parkingu sve vreme. Ništa se nije čulo jer vozilo inače ima i alarm, kao i sve propratne tehnologije - kazao nam je.

Međutim, ujutru, kada je ovaj par trebalo da se uputi ka Novom Sadu, Filipa je dočekalo neprijatno iznenađenje.

- Devojka je bila na bazenu, a ja sam krenuo do auta jer mi je tamo ostao hotelski peškir i želeo sam da ga vratim, kada sam došao do parkinga video sam da mi nema automobila. Zvao sam policiju, a Mijat je alarmirao ljude iz kluba, izvršili su uviđaj, ali sam i ja morao da odem do stanice - kazao je.

Kada je otišao do stanice, nadao se da će imati dobru saradnju sa policijom i da će zajedničkim snagama uspeti da nađu vozilo, međutim, dočekala ga je još jedna neprijatnost.

- Ja sam tamo došao negde oko 11, a policajka mi je rekla dođi u dva. Kada sam došao u ugovoreno vreme njoj se smena završila, a ona se spremila da ide kući... Tada sam shvatio da nije želela da radi sa mnom - istakao je Filip i dodao da je, uz pomoć ljudi iz kluba, ipak uspeo da uspostavi dobru komunikaciju za policijom.

Policajac koji je preuzeo smenu otkrio je treneru da su ovakve krađe automobila veoma česte, pogotovo marke koju je Filip posedovao, te da lopovi ta vozila koriste kako bi prevozili migrante, a džipovi su im zbog veličine posebno odgovarajući.

Podsetimo, ovo nije ni prvi, a ni jedini slučaj krađe automobila u Grčkoj. Pre samo nekoliko dana srpskoj porodici ukraden je BMW X3, a vlasnica automobila tvrdi da je na bensedinima zog nemilog događaja. Automobil marke "kia" ukraden je početkom jula, a vraćen je od strane grčke policije u neprepoznatiljivom stanju.

(Kurir sport/Telegraf)