"MARAKANA JE NEŠTO POSEBNO, ZNAO SAM TO ODUVEK" Stamenića će od sada Delije još više voleti - ove reči će oduševiti navijače!

Jedno od najvećih ovosezonskih pojačanja Crvene zvezde svakako je Marko Stamenić, reprezentativac Novog Zelanda srpskog porekla.

Svojim dosadašnjim partijama pokazao je da će biti jedan od lidera ekipe, dok mu je igranje pred punom Marakanom nešto posebno, pa je iskoristio priliku da pozove navijače na utakmicu drugog kola Superlige Srbije, kada će se Zvezda sastati sa Napretkom u nedelju sa početkom u 16 časova i 55 minuta.

- Marakana je nešto posebno, znao sam za to oduvek, ali potpuno je drugačiji osećaj gledati klipove preko “Jutjuba” i istrčati na najveći stadion u Srbiji. Definitivno ću meč protiv Fiorentine pamtiti do kraja života, jer je to prva utakmica u mom životu da sam osetio neverovatnu atmosferu od našeg 12. igrača. Mnogo je lakše igrati pred punim stadionom, a verujem da će veliki broj navijača biti i na predstojećoj utakmici protiv Napretka, koja će nam dati vetar u leđa za izazove koji nas očekuju u Ligi šampiona - započeo je Stamenić.

Prošle sezone je Stamenić u dresu Kopenhagena bio jedan od najboljih fudbalera svog tima, koji je remizirao sa šampionom Evrope - Mančester Sitijem, te će iako je veoma mlad doneti neophodno iskustvo igranja velikih mečeva.

- Kada gledate Real Madrid, Mančester Siti i druge, pomislite kako su to veliki klubovi, ali i Crvena zvezda je veliki klub. U prošlosti je bila prvak Evrope, pobeđivala velike rivale, tako da sam siguran da i ove sezone možemo da napravimo neke velike stvari. Takođe, moram da istaknem da sam se veoma brzo uklopio u novi tim, a za to su mi pomogli saigrači i stručni štab, a hemija u ekipi je jako važna za stvaranje velikih rezultata.

Posebne pohvale, Marko Stamenić je uputio na račun Mirka Ivanića, a naglasio je da će zarad tima igrati i na drugim pozicijama, ukoliko to bude bilo potrebno.

- Ima mnogo talentovanih igrača u Crvenoj zvezdi, napravljen je pravi spoj mladosti i iskustva, ali ako pričamo o prekaljenim fudbalerima, onda ne mogu da ne spomenem Mirka Ivanića. Volim njegov stil, podseća me na Kaku kog sam voleo da gledam u detinjstvu. Igraću na kojoj god poziciji trener bude tražio, jer je moj cilj da budem u timu i da se borim u svakoj utakmici - zaključio je Stamenić.

Kurir sport