PROMOVISAN NOVI TRENER ČUKARIČKOG! MATIĆ: Ugovor je najmanje bitan, srce me je vuklo nazad na Banovo Brdo

Čukarički je u sredu promovisao novog trenera, ekipu će u nastavku sezone sa klupe predvoditi Igor Matić. Radi se o legendi kluba sa Banovog brda, koji je za belo-crne nastupao od 2012. do 2017. godine. Matić je kao kapiten predvodio generaciju momaka koji su postigli najveći uspeh u istoriji tima, osvojivši Kup Srbije 2015. godine.

- Hvala prvo Fudbalskom savezu Srbije i svim ljudima u sistemu, gde sam imao jako dobru saradnju sa svima, na čelu sa direktorom Nikolom Lazetićem i svim selektorima. Kad sam odlazio iz Čukaričkog, cilj mi je bio da se jednog dana vratim i preuzmem ekipu kao trener. Hvala ljudima iz Čukaričkog što su mene izabrali da predvodim tim i nadam se da ću opravdati očekivanja. Znam kako klub funkcioniše, spremno dočekujem nove izazove – rekao je Matić i otkrio ko će mu biti pojačanja u stručnom štabu:

- Slobodan Dinčić i Milan Lešnjak će biti u mom stručnom štabu, uz ranije prisutne Milovana Sikimića, Olivera Kovačevića i ostale. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja i napraviti dobre rezultate.

Igor Matić je ugovor sa Čukaričkim potpisao na dve godine.

- Meni je ugovor najmanje bitan. Moja ambicija i želja je bila da se vratim i napravim velike stvari. Srce me vodi ka tome. Pratio sam svaku utakmicu Čuke, rezultatski je to bilo jako dobro. Moje opredeljenje je ofanzivno i pokušaću da ostavim lični pečat. Kroz treninge moram da vidim koji su to igrači koji će da prihvate nove zahteve. Sve je na igračima. Teren je merilo. Pokušaću da Čuka igra atraktivno, da ljudi uživaju u fudbalu. Defanzivni stil je umro, zato ću polušati da promenim nešto i da igramo ofanzivno. Sa uživanjem sam prihvatio ovaj posao i verujem u to što ćemo raditi – rekao je Matić i osvrnuo se na ambicije:

- Izlazak u Evropu. Ja fudbal doživljavam kao moju strast i pasiju. Polušaćemo da budemo bolji, ali fudbal nije život i smrt. Imaju i uspesi i neuspesi. Žao mi je što nisam prošao pripreme i što nisam ja selektirao ekipu. Nikakav pritisak nemam. Ovo je sport, fudbal. Jedan Mančester izgubi 6:0. Ja sam u duši pobednik, imam ambiciju. Sam ću negde da nametnem sebi da idemo putem pobeda.

Na pitanje da li će biti nekih pojačanja, Matić je rekao da će sve raditi u dogovoru sa klubom.

- Zadovoljan sam sa ekipom. Imamo oko 30 igrača u pogonu. Opet, gledao sam sa strane sve. Ako budemo dovodili moraćemo i da prodajemo. Sve ćemo raditi u dogovoru.

Dotakao se Matić i Marka Docića s kojim je delio svlačionicu kao igrač.

- Očekujem da Docić bude ono što sam ja bio na terenu. I sad je već. On je neko ko me je prestigao u svemu. Ima kvalitet i to pokazuje u svakoj utakmici. Sjajan igrač i mislim da će nastaviti ovako.

Otkrio je i ko mu je trenerski uzor.

- Ima mnogo vrhunskih trenera, ali je Pep Gvardiola moj izbor. Iskreno iz srca je ovo izašlo. Unapredio je igru, i trenere i fudbalere. Fascinantno je to što radi i mislim da će dugo nastaviti.

Kurir sport