ZVEZDIN TUNEL JE NAJČUVENIJI NA SVETU: Klub poziva sve zvezdaše na utakmicu protiv Novog Pazara u subotu

Marakana je oduvek bila mesto gde su protivnici ostajali bez reči i u strahu koračali ka terenu. Mnoge priče su ispričane, ali ipak najviše njih se vezuje za čuveni tunel, koji je sada već decenijama simbol kluba.

Put od svlačionica, koje se nalaze iza severne tribine stadiona „Rajko Mitić“, do glavnog terena nekima deluje kao običan, međutim svaki igrač koji je ikada prošao tunelom u momentima kada je Marakana ispunjena do poslednjeg mesta je stvorio uspomenu za ceo život. Buka i podrhtavanje tunela je nešto na šta su iskusniji igrači Crvene zvezde navikli, ali i pored toga osete dodatni adrenalin i obavezu da kada istrče na travnatu podlogu ostave srce na terenu za crveno-bele boje.

Protivnički igrači su posle utakmica znali da kažu da su im se „odsekle“ noge. Podrhtavanje koje se oseća navodilo je neke fudbalere da razmišljaju i o zemljotresu, a neizvesnost od nepoznatog i onoga što ih očekuje kada izađu iz samog tunela je možda i najveći strah koji su osetili u karijeri.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde koji nas je prerano napustio – Siniša Mihajlović je jednom prilikom evocirao uspomene na čuveni tunel i opisao zašto je toliko poseban.

- Nikad neću zaboraviti kada je pred utakmicu protiv Dinama iz Drezdena trebalo da izađemo na teren. Nalazili smo se u tunelu ispod severa. Prislonio sam ruku na zid, kako bih se istegao, a zatim osetio snažnu vibraciju i podrhtavanje tunela. Pričao sam sa Robertom Prosinečkim, koji je stajao na manje od dva metra od mene, ali nismo čuli jedan drugog. Samo sam mogao da vidim kako otvara usta, jer je jednostavno bila je neverovatna buka – govorio je Miha.

Utakmica protiv Dinama iz Drezdena je ostavila poseban utisak na Mihajlovića.

- Kada smo izašli na teren, pogledao sam ispod oka bojažljivo i video da je sve puno. Pomislio sam “Zašto sam došao ovde?”, da mi je neko tada ponudio da izađem sa terena, da ne moram da igram istrčao bih napolje, rekao hvala i nikad više ne bih došao. Toliki strah sam osetio. To je trajalo prvih pet do deset minuta i onda je prošlo. To što može Marakana i navijači nisam nigde više osetio – isticao je Siniša Mihajlović.

Čuveni Ali Mekojst, nekadašnji fudbaler Škotske i Rendžersa i dalje smatra da je čuvena "Marakana" mesto na kojem bi se i danas naježio.

- Mislim da je to najzastrašujuće mesto na kojem sam ikada igrao ili gledao fudbal. Pregazili su nas te 1990. godine, kada su osvojili Evropski kup sa Pančevim i Prosinečkim. To je bila prava ekipa, ali mi smo takođe imali dobar tim u to vreme. I dalje se sećam šetnje kroz taj tunel. Jako je zastrašujuće mesto – poručio je Ali Mekojst.

Posle istorijske pobede nad Liverpulom defanzivac Miloš Degenek je otkrio utiske igrača Liverpula.

- Ne može da se opiše atmosfera, drugačije je kada si na terenu nego kada gledaš sa tribina. Pričao sam sa Džejmsom Milnerom u tunelu, rekao mi je da je bilo fenomenalno i da nikada ovako nešto nisu doživeli – rekao je Miloš Degenek.

