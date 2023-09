RADE BOGDANOVIĆ POHVALIO ZVEZDINO POJAČANJE: Oni te nikad neće izdati! Najavio KLJUČNI meč u Ligi šampiona!

Rade Bogdanović nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, a damas popularni fudbalski analitičar pohvalio je novo pojačanje Crvene zvezde iz Južne Koreje Inbeom Hvanga

Bogdanović je dugo igrao u Južnoj Koreji i izuzetno poštuje mentalitet tamošnjih igrača

"Ja toliko Južnu Koreju obožavam, da ne znam koliko mogu da budem objektivan. Pokušaću, s obzirom na to da je on vezni igrač. Nisam ga puno gledao, malo hajlajtse. Mislim da se sigurno radi o dobrom igraču, s obe noge igra. Korejci su jako zahvalni igrači, uporni, brzi i nikada te neće izdati. To je nešto što je jako bitno u karakteru - rekao je Bogdanović i dodao:

"Dobila je Zvezda pravog igrača kada je Hvang u pitanju. Njemu samo treba igračka praksa, ne znam što nije igrao i kakav je sukob sa bivšim klubom igrao. Igrač koji će se najbrže prilagoditi, već je živeo u Evropi. Ja da sam na mestu Zvezde i Partizana, čačkao bih to tržište. Vredni su u radni, disciplinovani i nemaju tetovažu. Više verujem u njega, nego u ovog centarfora Endiajea.

Osvrnuo se Bogdanović i na grupu u kojoj Zvezda igra u Ligi šampiona.

"Mislim da će nama najteže da bude sa Lajpcigom. Igraju 90 minuta fudbal, ne možeš da dišeš. Smrve te, satru te, Promene pravca, ozbiljni igrači, a nemačka ekipa. Siti, evropski prvak, najbogatiji kluib na planeti. Preozbiljan trener, preozbiljni igrači. Šta tu može da se izgubi? Ništa! Može samo da se nauči. Iskreno je Barak rekao, može samo da se nauči.Protiv Jang Bojsa svi razmišljaju da ćemo lako. Trener im je Rafael Viki, igrao sam s njim u Nemačkoj. Defanzivno orijentisan, prima jako malo golova, ide na nulu i jaku kontru. Mislim da će to biti najzanimljivija utakmica Zvezde u ovoj grupi", zaključio je Bogdanović

Kurir sport