U TSC-U SVI DO JEDNOG RAZOČARANI ZBOG PORAZA U LONDONU: Bili su autsajderi, odigrali su dobro PROTIV PREMIJERLIGAŠA, pa sada žale

Trener TSC-a, Žarko Lazetić, razočaran je porazom od Vest Hema.

Ekipa iz Bačke Topole otvorila je grupnu fazu Lige Evrope gostovanjem u Londonu, a hrabra i dobra igra donela je srpskom vicešampionu prednost, ali ne više od toga.

Poluvreme je završeno bez golova, a onda je Petar Stanić iskoristio neopreznost kapitena domaće ekipe Ogbone i pokazao da poseduje kvalitet da igra na visokom nivou.

Međutim, u nastavku je Vest Hem uz dozu sreće uspeo da izjednači, a potom i da preokrene utakmicu posle kornera i na isti način potvrdi pobedu.

- Razočaran sam zbog poraza bez obzira na utakmicu, meč je 11 na 11. Imali smo priliku da postignemo nešto više i mislim da smo je propustili. Oni imaju ekstremni kvalitet iz prekida i ovaj dečko, Vord Prauz, stavlja tu loptu gde god on poželi, to smo u prvom poluvremenu iskontrolisali, ali u drugom nažalost nismo. Uspeli su tada da pogode, iako su i u prvom imali šanse iz prekida. Igrali smo sa nižom postavom, hteli smo da budemo agresivniji, mislim da oni sa loptom nisu neka ultra organizovana ekipa. Više su individualno. Gol smo možda malo rano dali za ovakvu utakmicu, za taj kvalitet koji oni imaju. Onda su imali vremena da uvode igrače kao što je Antonio. Nama je bilo bitno da ne igraju Antonio, Paketa i Vord Prauz. Tako smo ih videli. Igrala su ova dvojica, a onda je ušao i Antonio i to je negde i bio prekid - rekao je Lazetić.

foto: ohn Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

On je poručio da su se i njegovi igrači nadali da mogu da učine više, pogotovo nakon vodećeg pogotka.

- Trpeli smo na prekidu, onda smo bili još niži i izgubili utakmicu. Vidim da su razočarani jer su imali dobru priliku. Protiv Brage nije bilo tako, tada se valjda nismo adaptirali na taj nivo. Ovde smo se pripremili svi zajedno, više verovali. Voleo bih da veruju kao posle tih sedam, osam minuta posle gola, tad smo bili pravi. E, sada, da li ćemo moći tako još više, videćemo. Voleo bih da iz utakmice u utakmicu napredujemo - poručio je i dodao:

- Sigurno će nam značiti na duge staze. Svi su igrači razočarani, i ja sa njima, što je normalno. Videli smo priliku, spremali se da dođemo ovde i pobedimo. Bili smo možda i blizu. Šutnuli smo 10 puta na gol, imali smo svoje momente, imali smo neke situacije. Imao je Vest Hem, a mi smo imali i neke kadrovske probleme. I tako mislim da smo bili dobri, ali smo sada razočarani i nesrećni jer osećamo da smo mogli malo više od ovoga - zaključio je Žarko Lazetić.

