LEGENDA CRVENE ZVEZDE ZAGRMELA: Treba se čuvati PROVOKACIJA, grotlo Marakane će PROGUTATI Jang Bojs kao pre 19 godina!

Crvena zvezda zna sa Jang Bojsom, smatra Boško Janković, bivši as crveno-belih i akter spektakularnog dvomeča srpskog i švajcarskog tima u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2004. godine.

Crvena zvezda i Jang Bojs do sada su igrali četiri puta u Evropi. Jednom su slavili crveno-beli, baš pre 19 godina na Marakani, dok su tri meča završena nerešeno. Iz oba okršaja Zvezda je izlazila kao pobednik. Prvi put domogla se plej-ofa Lige šampiona, a drugi put grupne faze elitnog UEFA takmičenja.

Te 2004. godine Crvena zvezda i Jang Bojs su se sastali u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Švajcarskoj bilo je 2:2, gde je domaćin poveo 2:0, a Zvezda potom ostala sa igračem manje posle isključenja Dragana Stančića. Na kraju, junak utakmice bio je Nikola Žigić sa dva gola. Grotlo Marakane progutalo je Švajcarce u revanšu, a golove za crveno-bele postigli su Bojan Miladinović, Milan Dudić i Nikola Žigić.

- Odlično se sećam tog dvomeča sa Jang Bojsom. Jedna od najlepših uspomena koje me vežu za Crvenu zvezdu. Onako muški, zvezdaški smo odigrali te dve utakmice. Posle smo otišli na PSV Ajndhoven... Imali smo odličan tim, bili smo borbeni i uvek napadački nastrojeni. Odigrali smo strašnu utakmicu u Cirihu. Na Marakani smo im pokazali da smo bolji. Ima li su jak tim predvodio ih je čuveni Stefan Šapiuza, koji je bio kapiten. Opet, sa druge strane mi smo imali odlične igrače i generaciju koja će kasnije pokazati kvalitet u Srbiji, ali i Evropi - počeo je razgovor za Kurir Boško Janković.

Delije, navijači Crvene zvezde, uvek su bili važan faktor u mečevima kluba. Sutra će biti 12. igrač crveno-belih.

- Uvek su naši navijači bili vetar u leđa. Ono što oni rade, to nema bilo gde na svetu. Sećam se da smo i u gostima imali punu tribinu, da smo se osećali kao kod kuće. Pored navijača, tu moju generaciju većinom su činili momci odrasli u Zvezdi, uz još nekoliko sjajnih igrača koji su došli, ali bez stranaca. Mi smo bili deca Crvene zvezde, znali smo šta nam je činiti kad obučemo dres kluba. Izađeš na teren i daš 100 odsto! Verujem da će i sutra tako neki novi momci koji nose Zvezdin dres. Nismo razmišljali o protivniku, već o nama.

Crvena zvezda danas ima veliki broj fudbalera iz inostranstva, ali i kvalitetnih srpskih igrača.

- Promenilo se vreme, fudbal se promenio, novi trendovi vladaju. Više bih voleo da imamo naše igrače, a da stranci tu budu s vremena na vreme. Ali, tako je svuda u svetu. Meni se to ne sviđa, jer ako je u ekipi više stranaca nego domaćih igrača, onda sve gubi smisao. Gledam šta rade ovi po Evropi... Žao mi je što u Zvezdi nema više napih igrača, ali... Nije to samo u Srbiji. Igrao sam i Italiji, dugi niz godina i oni se mnogo žale na tu pojavu. Fudbal je odavno postao biznis, bitan je samo rezultat.

Crvena zvezda je sjajno počela sezonu, a onda je početkom septembra upala u krizu.

- Iskreno nisam preterano pratio. Odgledao sam samo dve utakmice. Sviđa mi se kako igra Marko Stamenić. Zvezda dugi niz godina nije imala tako inteligentnog igrača. Mnogo mi je zanimljiv. Mirko Ivanić je tu unazad nekoliko godina. Dečko koji se sjajno ponaša na terenu. Strance ne znam... Žan Filip Kraso mi je delovao na početku zanimljivo. Dobra tehnika, leva noga, ali sad, šta se desilo... Ne znam, vidim i da ne igra.

Veruje Boško Janković u svoj bivši klub i nada se prvom trijumfu u Ligi šampiona.

- Očekujem da će Zvezda odigrati dobru utakmicu i da će pobediti. Nadam se da će izaći iz krize i krenuti napred. U poslednje vreme ima tu nekih problema, što se tiče rezultata. Jang Bojs je klub po meri, da ih pobedimo i krenemo u jednu seriju kojoj neće biti kraja.

Jang Bojs kao prvak Švajcarske stigao je do Lige šampiona kroz kvalifikacije, posebno je bio ubedljiv u plej-ofu protiv Makabija iz Haife.

- Kao što rekoh, nisam redovno pratio Zvezdu, a kamoli Jang Bojs. Opet, video sam dovoljno. Imaju odličnog špica, snažnog i pokretnog. Baš interesantan igrač. (Mešak Elija op.a.) Ostali... Sigurno je, čim su stigli do Lige šampiona, da zaslužuju ogroman respekt.

Utakmica na Marakani biće pod posebnom prismotrom ljudi iz UEFA, zbog poslednjih dešavanja u srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija. Posebno što u redovima Jang Bojsa igraju dvojica Albanaca poreklom sa Kosova - Kastriot Imeri i Donat Rudani.

- Ne znam... Najbolje se okrenuti sportu i misliti samo na fudbal. Politiku ne treba mešati... Treba se čuvati provokacija, nema razloga za to. Ono što su radili Džaka i Šaćiri to je oličenje bezobrazluka i kućnog nevaspitanja. Ne verujem da će nešto slično sutra desiti. Verujem da će ti momci ako i dođu, misliti samo na fudbal. Akcenat je da Zvezda pobedi 2:0, ili 3:0! Samo to treba da nas zanima - zaključio je Boško Janković.

