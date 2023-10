SPORTSKI DIREKTOR ČUKARIČKOG VLADIMIR MATIJAŠEVIĆ: Mala je razlika, prvenstvo će biti vrlo zanimljivo

Čukarički je u poslednjem meču pred pauzu u Super ligi odigrao nerešeno protiv gradskog rivala Voždovca na Banovom brdu (1:1).

Na taj način Brđani su stigli na četvrto mesto, ali su ujedno propustili priliku da priđu TSC-u na dva boda zaostatka. Mogao je Čukarički i do preokreta i trijumfa, ali nije imao sreće u završnici meča. Najpre je zbog ofsajda poništen gol Ognjena Vranješa u 90+2. minutu, a u poslednjim trenucima susreta Sandej Adetunđi je promašio izglednu priliku.

- U nekim trenucima meča prikazivali smo bolju igru, pogotovo to važi za prvo poluvreme. Ali, presekao nas je gol rivala. Utakmica protiv kvalitetnije ekipe Genka ostavila je posledice, igrači nisu izdržali do kraja. Nismo zadovoljni remijem, ali nismo ni nezadovoljni. Moram da pohvalim rad trenera Voždovca i njegove i ekipe. Mlad tim koji je imao dosta promena. Igra kao i prošle godine, možda i bolje, iako su im najzvučniji igrači otišli. Čestitam im na tome – rekao je sportski direktor Vladimir Matijašević, koji je potom nastavio:

- Nisam zadovoljan zbog činjenice da nemamo nijedan bod u Evropi. Žao mi je zbog toga, ali kakvi su nam protivnici, tu smo gde jesmo. S obzirom na to da imamo jedan i po teren i tri svlačionice i da deset godina čekamo da se to proširi, mislim da je to trenutno realnost srpskog fudbala i nas. Ali, da ne idem u detalje. Opet, borićemo se da uzmemo neki bod u Ligi konferencije. Kad je u pitanju prvenstvo, mnogo bodova smo prosuli. Umesto da budemo u samom vrhu tabele, sada se “borimo” od četvrtog do desetog mesta. Mala je razlika, ali je dobro što će biti zanimljivo prvenstvo. Težina tih mečeva posle evropskih nije nimalo naivna. Evo, sad smo videli i TSC koji se okliznuo na svom terenu protiv Spartaka, dok smo mi Subotičane dobili u gostima u prethodnom kolu. Zato mislim da će ovo prvenstvo biti izuzetno zanimljivo.

Osvrnuo se Matijašević i na prelazni rok.

- Prelaznim rokom nisam skroz zadovoljan, jesam zbog igrača koji su otišli. Kasnio sam malo sa dovođenjem pojedinih igrača, pre svega Lutera, Adetunđija i Anlivija. Pogrešio sam i kod još jednog igrača što ga ranije nisam doveo iz Portugalije, ali tako se namestilo. Sa prodajama, kao i svake godine, otišli su nam Ovusu koji nije bio standardan i Drezgić ko je bio u startnoj postavi. Međutim, doveli smo Subotića kao zamenu. Došao je iz Teleoptika, ali vidite i samo da igra kao da je nastupao već u Super ligi.

Poslednjih dana ime Aleksandra Prijovića, koji je slobodan igrač, povezivalo se sa Čukaričkim, a Matijašević je bio jasan:

- Prijović je moj prijatelj, ali nismo ga kontaktirali, niti pričali o tome. Završili smo prelazni rok.

Čukarički posle reprezentativne pauze čeka težak raspored. Pored utakmica sa Fiorentinom, tu su i one u Superligi sa timovima koji se bore za Evropu – gostovanje Novom Pazaru i Partizanu, te domaćinstvo Vojvodini i TSC-u.

- Ne plaši me to. Obično kad su jake utakmice, mi odigramo dobro. Videli ste da smo i protiv Zvezde igrali dobro. Žao mi je duela sa Ferencvarošem, što smo vodili i nismo uspeli barem bod da uzmemo. Imali smo situacije koje je trebalo da iskoristimo. Ali, eto, nadam se da će biti bolje. Nadam se dobrim partijama u tim utakmicama koje slede posle pauze. Danas svako svakog može da pobedi. Imate Mladost iz Lučana, Novi Pazar. Sve te ekipe koje su se pojačale, prave dobre rezultate i u vrhu su tabele. Voždovac sam već pomenuo. Mi smo izgubili bodove i od Surdulice, Javora, IMT-a, Železničara. IMT igra dobar fudbal, ima dobre igrače, igraju brz fudbal. Sve su to ekipe koje mogu da zakomplikuju. Evo i Kragujevac se budi. Biće dobro i zanimljivo prvenstvo. Nama je cilj tih prvih 4-5 mesta koja vode u Evropu. Nadam se da ćemo to i izboriti. Valajo bi uzeti i neki bod u Evropi sada, sigurno u najtežoj grupi koju imamo.

Dotakao se Matijašević i rada trenera Igora Matića koji je klub preuzeo sredinom avgusta.

- Znali smo šta nas čeka. Mlad je trener, nije nam prvi put da to radimo. Nema tu problema. Treba da “nadođe”, da shvati da nije više fudbaler i da popravlja neke stvari. On je svestan toga, radi na sebi, uz dobar stručni štab i rad siguran sam da će sve doći na svoje. Opet, nikad unapred ne možete da pričate neke stvari – zaključio je Matijašević.

Kurir sport